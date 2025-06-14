هجوم صاروخي مكثف على إسرائيل.. 3 قتلى وأكثر من 80 جريحاً

تعرّضت إسرائيل فجر اليوم السبت، لدفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية، ما أسفر عن سقوط إصابات بشرية وأضرار مادية واسعة في وسط البلاد، وسط تصعيد غير مسبوق في وتيرة الهجمات.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن دفعتين خامسة وسادسة من الصواريخ أُطلقتا منذ الساعة الخامسة صباحاً، واستهدفتا مناطق متعددة في أنحاء إسرائيل، ولا سيما وسط البلاد، وأفادت مصادر إسرائيلية، بسقوط ثلاثة قتلى وأكثر من ثمانين جريحاً جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت وسط إسرائيل خلال الساعات الماضية.

وأوضحت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم عندما سقط صاروخ إيراني قرب منطقة سكنية في وسط إسرائيل، ما أدى أيضاً إلى وقوع العديد من الإصابات. وأشارت إلى أن عددًا من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت أنقاض المباني المتضررة.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل عقب رصد إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن جهوده لاعتراض موجة صاروخية جديدة قادمة من الأراضي الإيرانية، كما أفادت تقارير بسماع دوي انفجارات قوية في جنوب إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

بدورها، القناة 12 الإسرائيلية أكدت سقوط أحد الصواريخ في مدينة ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب، في حين أظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي لحق ببعض الأبنية في تل أبيب.

وكانت أفادت الصحف العبرية بمقتل امرأة إسرائيلية نتيجة الصواريخ الإيرانية منذ مساء الجمعة، وارتفاع عدد الجرحى الكلي إلى 84 شخصاً، وتعمل فرق الإطفاء والإنقاذ، وعددها 14 فريقاً، على البحث عن عالقين تحت الأنقاض في موقع الضربات المباشرة بوسط إسرائيل.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن إيران أطلقت ثلاث دفعات صاروخية خلال 15 دقيقة فقط، في حين أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية حالة الطوارئ القصوى، مطلقة سلسلة تحذيرات متتالية لسكان الشمال والوسط والجنوب بضرورة البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.

في السياق ذاته، كشف موقع “واينت” أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عمليات اعتراض وهجوم مضاد ضد الصواريخ الإيرانية، كما تم اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية دخلت الأجواء الإسرائيلية، دون أن تُفعل صافرات الإنذار.

من جانب آخر، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر أمنية أمريكية أن منظومتي “باتريوت” و”ثاد” الأمريكيتين، اللتين تم نشرهما سابقاً خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، شاركتا في التصدي للهجوم الإيراني، في إطار التعاون الدفاعي بين واشنطن وتل أبيب.

الظاهر أن هذه الليلة لن تنتهي..موجة صاروخية جديدة من #إيران 🇮🇷 نحو #إسرائيل 🇮🇱



أطلق الإيرانيون موجة ربما هي الثالثة أو الرابعة



يستخدمون فقط الصواريخ فرط الصوتية، تصل لأهدافها في دقائق



ننتظر بعد لحظات ما هي نتائج الموجة.pic.twitter.com/UK6mLbGCtw — HALIM | حـليـم (@shadowh55543098) June 13, 2025

اضرار جسيمة جراء الاعتداء الإيراني الجبان على إسرائيل pic.twitter.com/3M1HFrLO4o — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 13, 2025