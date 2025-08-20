هجوم على موقع إسرائيلي في خانيونس.. محاولات أسر جنود تُشعل الاشتباكات

شهد جنوب قطاع غزة، صباح اليوم، هجوماً وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ”غير المسبوق”، استهدف موقعاً عسكرياً إسرائيلياً بالقرب من مدينة خانيونس، في عملية شاركت فيها خلية مسلحة مكونة من نحو 14 إلى 20 عنصراً، خرجوا من فتحة نفق قرب الموقع.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المسلحين أطلقوا قذائف مضادة للدروع ونيران رشاشات ثقيلة باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة في الموقع، ما أدى إلى اندلاع اشتباك عنيف، تدخلت فيه الطائرات الحربية والدبابات الإسرائيلية للرد على المهاجمين.

وبحسب التقارير، فإن الهجوم كان منظماً، وتضمن محاولة للتسلل إلى داخل الموقع العسكري بهدف أسر جنود، في تطور نوعي يُعد الأول من نوعه منذ بدء الحرب قبل نحو عامين.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن العملية نُفذت في منطقة خانيونس، وأن المعلومات الأولية تشير إلى وجود نية واضحة من المهاجمين لأسر عناصر من الجيش الإسرائيلي، ولم تُعلن السلطات الإسرائيلية بعد عن حصيلة دقيقة للمسلحين الذين قُتلوا أو أصيبوا خلال العملية، فيما تواصل القوات عمليات التمشيط الجوية والبرية لتأمين المنطقة.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد التوترات والمواجهات العسكرية في القطاع، وسط استمرار القتال العنيف بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة.

إصابة 7 جنود إسرائيليين بانفجار قنبلة “سورية” قديمة في جبل الشيخ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بوقوع حادث أمني في موقع عسكري تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة جبل الشيخ، شمال البلاد، أدى إلى إصابة سبعة جنود بجروح متفاوتة.

ووفق التقارير، فإن الحادث وقع أثناء تعامل الجنود مع قنبلة يدوية قديمة يُعتقد أنها تعود للجيش السوري، انفجرت داخل الموقع العسكري. وأسفر الانفجار عن إصابة أربعة جنود بجروح حرجة جدًا، في حين وُصفت إصابات الثلاثة الآخرين بالمتوسطة إلى الطفيفة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى زيف في مدينة صفد لتلقي العلاج، بينما بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم تعزيز إجراءات الأمان والسلامة في الموقع ومحيطه.

ويُشار إلى أن منطقة جبل الشيخ تُعد من أكثر المناطق حساسية على الحدود الشمالية لإسرائيل، وتشهد بين الحين والآخر حوادث مشابهة نتيجة مخلفات الحروب السابقة.