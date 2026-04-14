هجوم مسلّح داخل مدرسة تركية.. عشرات الجرحى وإجلاء عاجل للطلاب

أُصيب 16 شخصاً، معظمهم من التلاميذ، بجروح في حادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة ثانوية فنية في ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، وفق ما أفادت به السلطات المحلية ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح محافظ الولاية حسن سيلداك، خلال زيارة ميدانية لموقع الحادث، أن 12 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما شملت الإصابات عشرة طلاب في المرحلة الثانوية وأربعة معلمين، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية.

وأشارت السلطات إلى أن منفذ الهجوم، وهو تلميذ سابق في المدرسة من مواليد عام 2007، أقدم على إطلاق النار داخل المدرسة قبل أن يُطلق النار على نفسه ويفارق الحياة.

وذكرت تقارير إعلامية تركية، من بينها وكالة دوغان الخاصة وهيئة الإذاعة، أن المهاجم كان يحمل بندقية صيد، فيما انتشرت قوات كبيرة من الشرطة في محيط المدرسة، مع تطويق كامل للموقع وإجلاء الطلاب.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية حالة من الذعر بين الطلاب أثناء مغادرتهم المدرسة، بالتزامن مع وصول سيارات الإسعاف ووحدات أمنية مدعومة بمركبات مدرعة.

وبحسب شهادة أحد شهود العيان لوكالة أنباء محلية، فإن المهاجم بدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي في ساحة المدرسة قبل أن ينتقل إلى داخل المبنى.

وتعد مثل هذه الحوادث نادرة نسبياً في تركيا، في ظل انتشار واسع للأسلحة النارية، معظمها غير مرخص، وفق تقديرات مؤسسات محلية.