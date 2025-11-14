هجوم مفاجئ على روبياليس في مدريد.. ضربه بـ«البيض» بحفل توقيع كتابه!

تعرض لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لهجوم مفاجئ خلال حفل توقيع كتابه الجديد “اقتلوا روبياليس” الذي أقيم الخميس في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووفق وسائل إعلام محلية، اقتحم رجل يبلغ من العمر 40 عامًا القاعة أثناء الفعالية، وصاح قائلاً: “يا محتال يا محتال”، ثم ألقى بيضتين على روبياليس، لتصيب إحداهما ظهره مباشرة.

وتدخل الحضور سريعًا للسيطرة على المعتدي وإخراجه من المكان، ما سمح باستئناف الفعالية دون وقوع إصابات أو تعطيل كبير.

وفي تصريحات لاحقة، وصف روبياليس المعتدي بأنه “شخص مختل عقليًا”، وأكد أنه لا يرى أي مبرر لتصرفه، مشيرًا إلى أنه اكتشف أن المعتدي يُدعى لويس روبن ويقارب عمره.

وتم اعتقال الرجل وفتح تحقيق معه لمعرفة دوافعه.

ويذكر أن كتاب روبياليس يستعرض فترة رئاسته للاتحاد الإسباني (2018–2023)، ويتناول وقائع مثيرة للجدل، من بينها حادثة تقبيله للاعبة جيني هيرموسو دون موافقتها بعد نهائي كأس العالم للسيدات 2023، والتي أدت إلى إيقافه وغرامة مالية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كما أثارت جدلًا قضائيًا مستمرًا في إسبانيا.

💥 AGREDEN A RUBIALES en la PRESENTACIÓN de su LIBRO.



🥚 Le han LANZADO HUEVOS mientras presentaba 'Matar a Rubiales'.



📹 vía EFE pic.twitter.com/xyaRvG1z67 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 13, 2025

🚨 ÚLTIMA HORA I El hombre que ha agredido a Luis Rubiales es su tío, que se encuentra detenido por la Policía Nacional



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/iaVcNGbPT9 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 13, 2025