هجوم من اليمن يجبر طائرة نتنياهو بالهبوط و«أنصار الله» تقصف يافا ومطار رامون

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن الطائرة الرئاسية المخصصة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اضطرت إلى الهبوط الاضطراري أثناء تدريب عسكري، بعد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأشارت التقارير إلى أن الصاروخ الذي أُطلق، الثلاثاء، دفع ملايين الإسرائيليين إلى التوجه نحو الملاجئ، فيما دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق تزامناً مع محاولات منظومة الدفاع الجوي اعتراضه، وسط سماع دوي انفجارات قوية.

من جانبها، أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين متزامنتين، استهدفتا “موقعاً حساساً للجيش الإسرائيلي في يافا” باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2، إضافة إلى مطار رامون بمنطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة عبر طائرة مسيرة.

وأكد المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، أن العمليتين “حققتا أهدافهما بدقة”، وأجبرتا ملايين المستوطنين على اللجوء إلى الملاجئ.

وأوضحت الجماعة في بيانها أن هذه العمليات تأتي “دعماً للشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة والحصار والتهجير، ورداً على الجرائم الإسرائيلية في غزة والعدوان على اليمن”، متوعدة بمواصلة الهجمات “حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة”. كما دعت الأمة العربية والإسلامية إلى “تحمل مسؤولياتها الدينية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون”.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف، الثلاثاء، بنى تحتية عسكرية في ميناء الحديدة اليمني، في إطار الرد على الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الأراضي اليمنية.

وتشهد المواجهة بين إسرائيل و”أنصار الله” تصعيداً متزايداً منذ يوليو الماضي، عندما أعلنت الجماعة بدء المرحلة الرابعة من “الحصار البحري على إسرائيل”، متوعدة باستهداف السفن المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها.

وأكد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أن قواته أطلقت منذ نوفمبر 2023 نحو 1679 صاروخاً وطائرة مسيرة وزورقاً حربياً استهدفت إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبحليفيها الولايات المتحدة وبريطانيا.

الأمم المتحدة تنقل مقر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن من صنعاء إلى عدن

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية والأمم المتحدة، الثلاثاء، نقل المقر الرسمي لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة “أنصار الله”، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد البيان الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية بالقرار الأممي، واصفاً إياه بأنه “إجراء أساسي يمكّن الأمم المتحدة من خدمة الشعب اليمني بشكل أفضل في مختلف أنحاء البلاد”.

وشجعت الوزارة جميع الوكالات والصناديق والبرامج الأممية على نقل ممثليها إلى عدن لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية.

ويأتي هذا النقل بعد توقيف عشرات من موظفي الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة “أنصار الله”، في خطوة أثارت جدلاً حول قدرة المنظمة على أداء مهامها في جميع أنحاء اليمن.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية التابعة لجماعة “أنصار الله” على ضرورة أن يبذل المبعوث الأممي هانس غرودنبرغ جهوداً جادة لاستئناف المسار السلمي، مؤكدة أن “استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن هو ما يقوّض جهود السلام وتقديم المساعدات الإنسانية”، ومشددة على حرص صنعاء على تحقيق “السلام العادل والشامل” مع استعدادها في الوقت نفسه للدفاع عن الوطن.

“أنصار الله” تنتقد إحاطة المبعوث الأممي وتتهمه بتجاوز ولايته في اليمن

انتقدت جماعة “أنصار الله” اليمنية، الثلاثاء، إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، المقدمة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في البلاد، واعتبرتها تجاوزاً لولايته كوسيط يهدف لتحقيق السلام.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن وزارة الخارجية التابعة للجماعة في صنعاء قولها إن الإحاطة أغفلت الأسباب الجذرية لتردي الوضع الإنساني في اليمن، مثل العدوان والحصار المفروض على البلاد منذ عشر سنوات، بالإضافة إلى العدوان الإسرائيلي والممارسات الأمريكية العدائية تجاه الشعب اليمني وتسييس المساعدات الإنسانية.

وأضافت الوزارة أن المبعوث الأممي لم يذكر الطرف المعرقل لعملية السلام، مؤكدة أن الولايات المتحدة لعبت دوراً في عرقلة تنفيذ خريطة الطريق بسبب الموقف اليمني المساند لغزة.

كما شددت على أن التركيز على المعتقلين من خلايا التجسس الأممية يمثل “تجاوزاً لولايته”، داعية غروندبرغ إلى بذل جهود جادة لاستئناف المسار السلمي.

وجددت “أنصار الله” تأكيدها على حرصها على تحقيق “السلام العادل والشامل”، في الوقت الذي تبقى فيه على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن، معتبرة أن استمرار العدوان والحصار هو ما يقوّض جهود السلام وتقديم المساعدات الإنسانية.

ويشهد اليمن منذ سنوات صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة “أنصار الله”، أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة، مع تهدئة هشة بدأت منذ إعلان المنظمة الأممية، في الثاني من أكتوبر 2022، بعدم التوصل لاتفاق لتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.