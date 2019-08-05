هجوم مُسلح جديد في شيكاغو يُسفر عن وقوع ضحايا

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن وقوع إطلاق نار في شيكاغو، أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو.

حيث أكدت شرطة شيكاغو إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، جراء إطلاق النار الذي استهدف مجموعة من المارة في حديقة داغلس في الجزء الغربي من المدينة.

وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز “شيفروليه كامارو”، حسب السلطات.

هذا ولم توقف الشرطة أحداً لحد الآن على خلفية الاعتداء.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن حادث إطلاق نار آخر حصل في منطقة بين الشارعين الـ18 وKeeler Avenue.

من جهته قال رئيس المكتب الإعلامي لشرطة المدينة، عبر “تويتر”: