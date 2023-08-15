هدوء حذر يسود طرابلس ومقتل 27 شخصاً جراء الاشتباكات

تشهد أغلب مناطق العاصمة طرابلس، هدوء حذراً، عقب يوم من الاشتباكات المسلحة على خلفية اعتقال آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة بطرابلس.

وأفاد بيان لبلدية وأعيان سوق الجمعة والنواحي الأربعة، مساء الثلاثاء، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس وعودة جميع الوحدات العسكرية إلى ثكناتها، وتسليم آمر اللواء 444 قتال إلى جهة محايدة.

وأشار البيان إلى أنه جرى الاتفاق على حصر الأضرار التي تسببت بها الاشتباكات في الممتلكات العامة والخاصة وتعويضها من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

كما أكد البيان أن العمل مستمر على اتخاذ الإجراءات التنفيذية للوقف التام لإطلاق النار وعودة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها.

وفي وقت سابق، أفاد صدر من جهاز دعم الاستقرار لـ”عين ليبيا”، بأنه وبمبادرة من رئيس الجهاز منذ ليلة البارحة تم التوصل لاتفاق بين الأطراف المتصارعة أفضى إلى استلام آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة من قبل الجهاز كطرف محايد حقناً للدماء.

في غضون ذلك، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم مقتل 27 شخصاً وأكثر من 106 مصابين وإخلاء أكثر من 234 عائلة في أول إحصائية مبدئية لاشتباكات طرابلس.