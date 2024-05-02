هدف رونالدو العالمي يقود النصر إلى نهائي كأس السعودية

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يعبر بفريقه النصر إلى نهائي كأس السعودية في كرة القدم بعد تسجيله هدفين في مرمى الخليج في مباراة فاز بها النصر الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف.

وسجل ثلاثية النصر رونالدو (17 و57) والسنغالي ساديو مانيه (37 من ركلة جزاء)، بينما سجل هدف الخليج الوحيد، فواز (82).

وبهذا، يصل رونالدو إلى هدفه الرابع في النسخة الحالية لكأس السعودية، وذلك خلال ثلاث مباريات خاضها ضمن البطولة، بينما وصل إلى الهدف رقم 38 هذا الموسم في كافة المسابقات، في 39 مباراة.

وبهذا الفوز يضرب النصر موعدا مع الهلال بعد فوز الأخير على الاتحاد 2-1 الثلاثاء الماضي. ويأمل النصر في مصالحة جماهيره بالتتويج بالكأس للخروج من الموسم بلقب على أقل تقدير، فيما يسعى الهلال لمواصلة انجازاته والحفاظ على سجله المحلي نظيفا بدون خسارة.

وستقام المباراة النهائية يوم 31 أيار/مايو الجاري على أرضية مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وأثار الهدف الرائع الذي سجله كريستيانو رونالدو للنصر في شباك الخليج خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الأربعاء في نصف نهائي كأس السعودية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى العالميين والعالمييات تؤيدون إستمرار حسابي لجلد وتوبيخ أعداء #النصر وكشف كذبهم عطوني لايك وأي ملاحظه من عدكم منشن او خاص انا حاضر والله ماشجعناه النصر بل عشقناه لحد الجنون النصر ليس فريق بل قبيله ومملكه لا يدخلها إلا الشرفاء ومن يعمل بعرق جبينه أروح لكم فدوه

😭💙💛🇸🇦🇮🇶 pic.twitter.com/0daO8WUPbe — نادي القوة الجويه الرياضي (@t___1_9) November 14, 2023

وسجل رونالدو هدف التقدم للنصر في الدقيقة 16 بطريقة رائعة، بعدما استغل خطأ دفاع الخليج وعدم وجود الحارس في مرماه، ليسدد كرة قوية على الطاير في الشباك وظهره للمرمى. ولقي هذا الهدف تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.