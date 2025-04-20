هدنة في أوكرانيا.. وأمريكا تتحدّث عن اتفاق قريب

دخلت الهدنة في النزاع الأوكراني التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة “عيد الفصح” حيز التنفيذ.

وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: “تفترض روسيا أن الجانب الأوكراني سوف يحذو حذوها ويوقف الأعمال القتالية”، وشدد على أن “القوات المسلحة الروسية يجب أن تكون مستعدة لصد الانتهاكات والاستفزازات المحتملة من العدو”.

وأكد بوتين أن “مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على تسوية الأزمة سلميا”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن “غيراسيموف” أعطى تعليماته إلى جميع قادة المجموعات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية”، مؤكدة أن “الهدنة ستظل سارية طالما التزمت كييف بها”.

في السياق، أكد كيث كيلوغ، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، أن “هدنة قريبة تلوح في الأفق”، مشيرا إلى أن “فريقه سيعود إلى لندن من أجل حل قضية وقف إطلاق النار في أوكرانيا وحسمها”.

وتحدث كيلوغ، في مقابلة على شبكة فوكس نيوز، “عن هدنة محتملة في المدى القريب”، لافتا إلى أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذل جهودا كبيرة خلال 90 يوما لوقف هذه الحرب”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “أعلن أمس السبت هدنة في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح”.

وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: “انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي اليوم اعتبارا من الساعة 6 مساء حتى منتصف الليل من الأحد إلى الاثنين هدنة بمناسبة عيد الفصح، وأصدر الأوامر بوقف جميع العمليات العسكرية خلال هذه الفترة”.

وأضاف: “تفترض روسيا أن الجانب الأوكراني سوف يحذو حذوها ويوقف الأعمال القتالية”، وشدد على أن “القوات المسلحة الروسية يجب أن تكون مستعدة لصد الانتهاكات والاستفزازات المحتملة من العدو”.

وأكد بوتين أن “مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على حل القضية سلميا”.