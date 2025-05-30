هدوء ميداني في الأصابعة واستنفار لفرق «السلامة الوطنية» تحسباً لأيّ طارئ

أعلنت غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية ببلدية الأصابعة، في نشرتها اليومية، عدم تسجيل أي حالة حريق خلال هذا اليوم، مشيرة إلى أن بعض الحرائق البسيطة تم التعامل معها من قبل المواطنين، دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وأكدت اللجنة أن فرق قسم السلامة الوطنية تواصل تمركزها في نقطتين رئيسيتين لضمان سرعة الاستجابة، وهما: مقر قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، نقطة جندوبة.

وبحسب البلدية، يأتي هذا التمركز في إطار متابعة الأوضاع الميدانية بشكل مستمر، والاستعداد الكامل للتعامل مع أي طارئ قد يطرأ.

واختتمت النشرة اليومية بالدعاء بالسلامة للجميع، مشيدة بوعي المواطنين وتعاونهم في التعامل مع الحوادث البسيطة.