هدية من قطر بقيمة 400 مليون دولار.. ترامب يكشف «أفخم طائرة رئاسية» في التاريخ

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن طائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة Air Force One خلال عرض رسمي داخل حظيرة طائرات حديثة في قاعدة أندروز المشتركة، في مشهد لافت أثار اهتمامًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وخلال الفعالية، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكره إلى دولة قطر على ما وصفه بتقديم “أفخم طائرة في العالم”، مشيرًا إلى أن الطائرة تمثل نقلة غير مسبوقة في مستوى الفخامة والتقنيات المستخدمة في طائرات الرئاسة الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الحضور إن الطائرة “بُنيت بمعايير جودة قد لا تتكرر”، مضيفًا أنها تمثل ما وصفه بـ”بيت أبيض طائر” يجمع بين الفخامة والتكنولوجيا الحديثة، ويعكس صورة جديدة للقيادة الأمريكية في الجو.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطائرة تتفوق من حيث جودة المواد والتصميم، مشيرًا إلى أن المحركات تعد من بين الأفضل عالميًا، وأن تفاصيلها الداخلية تعكس مستوى استثنائيًا من الدقة والرفاهية، معتبرًا أن العالم سيشاهد نموذجًا غير مسبوق لطائرة رئاسة.

وخلال العرض، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحفيين إلى جولة داخل الطائرة قبل مغادرته إلى منتجع كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، في خطوة أبرزت الطابع الاستعراضي للحدث.

وبحسب المعلومات الفنية، تبلغ قيمة طائرة Boeing 747-8 نحو 400 مليون دولار، وتوصف بأنها “قصر في السماء”، إذ تتميز بكونها أطول بنحو 18 قدمًا من طائرات الرئاسة الحالية، إضافة إلى باع جناحين أعرض بنحو 30 قدمًا ومساحة داخلية أكثر اتساعًا.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن طائرات الرئاسة السابقة نفذت مئات الرحلات الدولية عبر عقود، فيما ستشكل الطائرة الجديدة نقلة نوعية في قدرات النقل الرئاسي الأمريكي.

وكانت قطر قد تبرعت بالطائرة في وقت سابق، قبل أن يجري إعادة تصميمها وتحديثها بالكامل، بما يشمل تغيير ألوان الطلاء إلى الأحمر والأزرق الداكن بدلًا من الأزرق الفاتح التقليدي، مع إضافة تموجات مستوحاة من العلم الأمريكي.

وأثار قبول الطائرة جدلًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة، حيث عبّر عدد من المنتقدين، بينهم بعض الجمهوريين، عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي واحتمالات التأثير السياسي المرتبط بهدية بهذا الحجم من دولة أجنبية.

في المقابل، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن القرار، معتبرًا أن رفض الطائرة كان سيكون “تصرفًا غير منطقي”، مشيرًا إلى تأخر تسليم الجيل الجديد من طائرات الرئاسة من شركة بوينغ، ما جعل الخيار الحالي أكثر واقعية.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لاستخدام الطائرة في جولات دولية مرتقبة، تشمل المشاركة في قمة الناتو في تركيا، وقمة APEC في الصين، إضافة إلى عرض جوي فوق البيت الأبيض خلال احتفالات الرابع من يوليو.

كما أشار إلى تجهيز الطائرة بخدمات متقدمة، بينها الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink التابعة لشركة SpaceX، في خطوة تعزز قدراتها التقنية وتربطها بأحدث أنظمة الاتصالات العالمية.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أن الطائرة قد تُستخدم أيضًا في رحلات احتفالية داخل الولايات المتحدة ضمن فعاليات الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد، بما في ذلك زيارة محتملة إلى جبل راشمور.

SHE’S AN AMERICAN BEAUTY!



President Trump unveils the new Air Force One 🤩🇺🇸 pic.twitter.com/UUy89Mz2bK — Monica Crowley (@MonicaCrowley) June 19, 2026

President Trump steps off the new Air Force One and is immediately greeted by service members at Joint Base Andrews. pic.twitter.com/3evkCst6Ff — Fox News (@FoxNews) June 19, 2026