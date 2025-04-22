هدّاف الدوري الألماني.. مرموش الأسرع وصولاً إلى 15 هدفاً بتاريخ «آينتراخت»

في إحصائية جديدة، “احتل الدولي المصري عمر مرموش، المركز الثاني في ترتيب قائمة “المساهمات التهديفية”بين كل لاعبي البوندسليغا في الدوري الألماني، وذلك بالرغم من خوضه نصف موسم فقط، ولازالت أرقامه “صعبة الكسر” حتى مع اقتراب نهاية الموسم”.

الدولي المصري انتقل “من إنتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير الماضي، ولكن ما فعله بقميص فرانكفورت في بضع أشهر، لا زال مذهلا، استنادا بالأرقام، وتشمل المساهمات التهديفية “مجموع عدد الأهداف المسجلة وعدد التمريرات الحاسمة المسجلة لكل لاعب”.

وقام مرموش “بتسجيل 24 مساهمة تهديفية، خلال نصف موسم فقط، وهو المركز الثاني في الدوري الألماني، خلف الإنجليزي هاري كين، الذي سجل 31 مساهمة تهديفية، وفي نصف موسم فقط، سجل مرموش 15 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة”.

وكان أثنى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، “على الطريقة التي تأقلم بها النجم المصري عمر مرموش مع الفريق السماوي”.

وقال غوارديولا في تصريحات للصحفيين: “عمر مرموش يشم رائحة الأهداف، ويقوم بانطلاقات رائعة، لقد فهم طبيعة اللعب في إنجلترا”، وأضاف: “لقد سجل هدفا أمام كريستال بالاس وكان يمكنه تسجيل المزيد بسهولة، والخروج من المباراة بثلاثة أهداف”.

وتابع المدرب الإسباني حديثه عن المهاجم المصري: “الأرقام التي حققها مرموش حتى الآن رائعة حقا”، وأكمل: “وصل مرموش إلى مانشستر سيتي، في لحظة لم نكن فيها جيدين. لكن تأثيره ظهر على الفريق في منتصف الموسم”.

وأتم: “أحيانًا يأتي لاعب واحد عندما تكون الأمور سلسة، وكل شيء على ما يرام، ومن السهل التكيف. ولكن عندما لا يلعب الفريق بشكل جيد، فهذه قيمة كبيرة، إنه يستحق الإشادة”.

ولعب مرموش حتى الآن “مع مانشستر سيتي 14 مباراة، بواقع 10 في الدوري الإنجليزي، و2 في الكأس و2 في دوري أبطال أوروبا”.