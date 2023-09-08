هذا هو الفطور الأنسب للعرب لمثل هذا اليوم

العصيدة هي طبق عربي تقليدي مصنوع من دقيق القمح أو الذرة أو الدخن، يُطبخ بالماء أو الحليب، ويُقدم عادةً مع العسل والزبدة أو السمن أو السكر أو اللبن أو الرّب “خلاصة التمر”، وهي من الأكلات الشعبية المشهورة في العديد من البلدان العربية، وتُعد من الوجبات الرئيسية في السودان واليمن وشرق وجنوب السعودية وطبقاً تقليدياً في بلدان المغرب العربي.

تختلف أنواع العصيدة في السودان من منطقة إلى أخرى، ففي بعض المناطق تصنع من دقيق الذرة، وفي مناطق أخرى من دقيق الدخن، كما تختلف طريقة تحضيرها، ففي بعض المناطق تُطبخ على نار هادئة حتى تصبح كتلة متماسكة، وفي مناطق أخرى تُطبخ على نار قوية حتى تصبح سائلة.

وفي ليبيا وتونس، تُقدم العصيدة كطبق تقليدي شتوي، وأيضاً تقدم في أسبوع المولود الجديد، أو احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، إلا أن “السلفيين” قبل كل مولد يعتلون المنابر ليحذروا من هذه العادة، إذ يعتبرونها من البدع، كما تُقدم في الجزائر أيضاً كطبق تقليدي شتوي.

في بلاد المغرب العربي، تُقدم العصيدة عادةً على شكل كتلة متماسكة، وتُؤكل باليد، أما في اليمن، فيُضاف إليها المرق مما يجعلها وجبة غنية بالعناصر الغذائية.

العصيدة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، فهي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن، وهي من الأطعمة السهلة الهضم، فهي مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، كما أنها اقتصادية، ويمكن إعدادها باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.