هروب أحد قيادات عناصر حفتر إلى دبي

أفادت مصادر مطلعة بهروب الرائد حسن الزادمه، أحد قيادات عناصر حفتر بعد حصوله على إقامة رفقة عائلته في مدينة دبي بالإمارات.

ونقلت قناة “فبراير” الفضائية عن المصادر قولها، إن الزادمه بدأ بيع كافة ممتلكاته في مدبنة بنغازي المتمثلة في عدد من العقارات.

وأوضحت المصادر أن الزادمة كلف شخصا سوري الجنسية في وقت سابق بتحصيل الإيجارات والإيرادات الشهرية.

كما قام الزادمة بكليف الشخص نفسه بتسلم مبلغ بقيمة 7 ملايين دينار من شخص يعمل بالسوق الموازي “سوق العملة” وتحويله إلى دبي.

يُشار إلى أن الزادمه كان مكلفاً بآمرة محور وادي الربيع بقوات حفتر أثناء العداون على العاصمة.