هروب وسقوط وحرائق بشرية.. يوم ملئ بالفوضى يعصف بالعالم

كأن العالم في سباق محموم مع المفاجآت، تنهال الأحداث من كل صوب، لتثبت أن لحظة واحدة قد تقلب المشهد رأسًا على عقب، فمن طرق البحر الأحمر التي تحولت إلى ساحة ذعر لسائحين أوروبيين، إلى شوارع ليفربول التي خضبتها أصوات sirens بعد احتفال رياضي خرج عن مساره، تعود الحوادث لتكشف هشاشة الاستقرار في أكثر اللحظات بهجة، وفي حين ترتجف الأرض تحت أقدام سجناء في كراتشي، وتتحول هزة خفيفة إلى هروب جماعي غير مسبوق، تنهار شجرة عتيقة في قلب فينيسيا لتعيد سؤال السلامة العامة إلى الواجهة، أما في فرنسا، فجريمة عنصرية تهز الضمير الإنساني وتدفع تونس للمطالبة بحماية أبنائها، بينما يعيش المغرب تحت وطأة حرارة لافحة تجاوزت حدود المعقول.

حادث مروع على طريق البحر الأحمر يصيب سياحًا بولنديين ويثير قلق السياحة المصرية

شهد طريق سفاجا-الغردقة بمحافظة البحر الأحمر حادثاً مروعاً أدى إلى إصابة سائحين بولنديين بجروح متفرقة، إثر تصادم سيارة ملاكي مع شاحنة نقل ثقيل بالقرب من مدخل مكادي، أحد أشهر المنتجعات السياحية في المنطقة.

وتلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة بالبحر الأحمر بلاغاً عاجلاً عن الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع ونقلت المصابين إلى مستشفى الإخلاء العام بالغردقة لتلقي الإسعافات الأولية.

وأكدت المصادر الطبية أن السائحين، وهما رجل وامرأة في العقد الرابع من العمر، يعانيان من كدمات وجروح سطحية، مع اشتباه بكسور طفيفة، وحالتهما الصحية مستقرة تحت الملاحظة الطبية.

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد فقد سائق السيارة السيطرة أثناء محاولته تفادي شاحنة النقل الثقيل، ما تسبب في وقوع التصادم.

ارتفاع عدد مصابي حادث دهس في ليفربول إلى 109 وإصرار الشرطة على كونه حادثًا فرديًا



أعلنت شرطة ميرسيسايد، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين جراء اصطدام سيارة بحشد من المشجعين في مدينة ليفربول إلى 109 أشخاص، لا يزال منهم أربعة يتلقون العلاج في المستشفى.

وقال بيان الشرطة الصادر يوم الاثنين إن التحقيق في الحادث لا يزال جاريًا، حيث تجمع الشرطة إفادات شهود العيان لتحديد ملابسات الحادث.

ووقع الحادث في أواخر مايو الجاري أثناء احتفال المشجعين بفوز نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما صدمت سيارة الحشد، وتم اعتقال سائق السيارة، وهو رجل بريطاني يبلغ من العمر 53 عامًا.

وأكدت الشرطة البريطانية أن هذا الحادث يعد واقعة فردية غير مرتبطة بأي عمل إرهابي، مشددة على أن التعامل مع الحادث يتم كحادث منفرد بعيدًا عن أي دوافع إرهابية.

تونس تدين مقتل رجل تونسي برصاص جاره في فرنسا وتطالب بحماية الجالية

أدانت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، مقتل رجل تونسي في مدينة بوجيه سور أرجان بجنوب شرقي فرنسا، على يد جاره الفرنسي، معتبرة الحادثة “جريمة إرهابية عنصرية”.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو، طالب وزير الداخلية التونسي خالد النوري السلطات الفرنسية بتوفير الحماية اللازمة للجالية التونسية على أراضيها، مؤكداً ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تسيء إلى الإنسانية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: “النوري عبر عن شجبه للجريمة الغادرة التي خلفت حزناً عميقاً واستياءً في الرأي العام التونسي”. وأضاف البيان أن الوزير حذر من خطورة خطاب التحريض على الكراهية والتعصب الذي غالباً ما يؤدي إلى جرائم عنصرية بشعة.

من جانبه، أعرب الوزير الفرنسي ريتايو عن إدانته الشديدة للجريمة العنصرية، مؤكداً رفض بلاده التام لكل ما يثير الفتنة داخل المجتمع الفرنسي. وقدم ريتايو تعازيه الحارة لعائلة الضحية، مع وعد بملاحقة الجاني قضائياً وتطبيق أقصى العقوبات بحقه.

وكان المشتبه به، وهو مواطن فرنسي، نشر تسجيلين مصورين عنصريين على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وبعد إطلاق النار على الضحية، ما دفع النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إلى فتح تحقيق في الحادث.

هذه الجريمة أثارت استياء واسعاً في تونس، وسط دعوات لتعزيز حماية مواطنيها بالخارج ومواجهة خطاب الكراهية المتصاعد في بعض الدول.

سقوط شجرة عمرها 50 عامًا في فينيسيا يسبب إصابة 12 شخصًا بينهم حالتان حرجة

أُصيب 12 شخصًا، الإثنين، إثر سقوط شجرة عمرها نحو 50 عامًا قرب محطة حافلات في مدينة فينيسيا الإيطالية، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن أكثر الإصابات خطورة كانت لسيدة إيطالية تبلغ من العمر 30 عامًا، كانت تجلس على جدار بالقرب من الشجرة برفقة طفليها عند وقوع الحادث، وأصيبت المرأة بجروح خطيرة في منطقة البطن ووصف الأطباء حالتها بأنها حرجة، فيما تم وضع طفليها تحت رعاية نفسية.

كما تعرضت امرأة إيطالية أخرى في الخمسينيات من عمرها لإصابات خطيرة في الصدر، وتم تصنيف حالتها أيضًا على أنها حرجة.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث أن الشجرة انكسرت عند الجذع، فوق الجذور مباشرة، ما أدى إلى سقوطها بشكل مفاجئ.

من جانبها، أكدت فرانسيسكا زاكاريوتو، المسؤولة عن الأشغال العامة في المدينة، لوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن الشجرة كانت تبدو سليمة ولم تظهر عليها علامات ضعف أو خطر، وكانت تخضع للمراقبة الدورية مع باقي أشجار المدينة، دون أي مؤشرات سابقة على احتمال سقوطها.

والسلطات مستمرة في التحقيق لمعرفة أسباب سقوط الشجرة المفاجئ، فيما تتابع فرق الطوارئ علاج المصابين.

المغرب يشهد موجة حرّ استثنائية مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة بفضل منخفض صحراوي



تشهد المملكة المغربية خلال الأيام الأخيرة موجة حرّ غير مسبوقة، حيث سجلت عدة مدن ارتفاعات حادة في درجات الحرارة تجاوزت المعدلات الفصلية بفوارق تصل حتى 18 درجة مئوية، بحسب إعلان المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وأرجعت المديرية هذا الارتفاع الحاد إلى تأثير منخفض صحراوي قادم من الجنوب، والذي ينتج عنه ظاهرة محلية تعرف بـ”الشركي”، تتمثل في صعود كتلة هوائية حارة وجافة من الصحراء الكبرى إلى شمال البلاد.

وسجلت مدينة سيدي سليمان أعلى درجة حرارة بلغت 45.4 درجة مئوية، بزيادة 18 درجة عن المعدل المعتاد، بينما وصلت الحرارة إلى 40.3 درجة في الرباط-سلا (+16.3)، و38.5 درجة في إقليم النواصر، و34 درجة في الدار البيضاء.

ولاحظت السلطات أيضاً ارتفاع درجات الحرارة الدنيا خلال الليل، مما يؤكد استمرار تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على مختلف المناطق، بما في ذلك بعض المناطق الساحلية التي زاد فيها الإحساس بالحرارة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.

وتدعو المديرية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة الحارة، خاصة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الحرارة المرتفعة.

هزة أرضية تهز سجن مالير في كراتشي وتفضي إلى أكبر عملية هروب جماعي في تاريخ باكستان

استغل 216 سجينا في سجن مالير بمدينة كراتشي بباكستان هزة أرضية خفيفة ضربت المنطقة ليلة 2 يونيو، لتنطلق أكبر عملية هروب جماعي في تاريخ البلاد. وأدى وقوع الهزات إلى نقل السجناء مؤقتًا خارج الزنازين كإجراء احترازي، ما خلق حالة من الفوضى استغلها السجناء لاقتحام بوابة السجن والاستيلاء على أسلحة الحراس وفتح النار، مما أسفر عن مقتل سجين واحد وإصابة ثلاثة من أفراد الأمن قبل أن تستعيد السلطات السيطرة على الوضع.

وأفاد ضياء الحسن لانجار، وزير الشؤون القانونية بإقليم السند، بأن الهروب جاء بعد حالة ذعر انتابت السجناء بسبب الهزات الأرضية، مشيرًا إلى أن بين الهاربين 216 محكوماً أو محتجزاً بتهم غير عنيفة، دون وجود متهمين بالإرهاب أو خلفيات أمنية بينهم. وتمكنت السلطات من إعادة اعتقال 78 منهم حتى الآن، ولا تزال جهود البحث مستمرة للقبض على الباقين.

وتعتبر هذه الحادثة من أكبر عمليات الهروب الجماعي في باكستان، وأثارت تساؤلات حول مدى استعداد السجون للتعامل مع حالات الطوارئ، لا سيما أن نقل السجناء خارج الزنازين خلال الهزات خلق ثغرات أمنية استغلها الهاربون.

وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى السجن وفرضت نقاط تفتيش مشددة في المدينة، كما شرعت في فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.