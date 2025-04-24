هزات ارتدادية تضرب إسطنبول: تحذيرات من زلزال كبير يلوح في الأفق

إسطنبول تهتز مجددًا تحت وطأة سلسلة من الهزات الارتدادية، بعد زلزال قوي في بحر مرمرة، ومع تزايد التحذيرات من خبراء الزلازل حول احتمالية وقوع الكارثة الكبرى، يعيش السكان حالة من القلق والترقب، في مشهد يعيد للأذهان الزلزال المدمر الذي هز تركيا في 2023.

في السياق، “شهدت مدينة إسطنبول سلسلة من الهزات الارتدادية اليوم الخميس، بلغت قوة إحدى الهزات الارتدادية 4.1 درجة على مقياس ريختر”، وفق ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية.

بالتوازي، برز مجددا اسم راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتش، بعد أن حذر في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”، أمس، “من هزات ارتدادية قد يكون بعضها كبيرا”، داعيا إلى “توخي الحذر”.

من جهته، قال خبير الزلازل التركي، البروفيسور ناجي غورور، إن “منطقة صدع كومبورغاز في بحر مرمرة تشهد نشاطا ملحوظا بزلازل متفاوتة الشدة”.

وأضاف البروفيسور ناجي غورور أن “هذه الهزات ليست الزلزال الكبير المنتظر في مرمرة، بل تسهم في زيادة الضغط على الصدع مما يعجل بانكساره”.

وصرح الخبير بأن “الزلزال الحقيقي المتوقع في هذه المنطقة سيكون أقوى، مشيرا إلى أن قوته ستتجاوز 7 درجات على مقياس ريختر”.

وتأتي الهزات الارتدادية “بعد وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقيار ريختر الأربعاء في بحر مرمرة، قبالة أكبر المدن التركية، أعقبه أكثر من 185 هزة ارتدادية تراوحت قوتها ما بين 4 و5 درجات”.

وقال وزير الصحة كمال مميش أوغلو عبر منصة “إكس”، إن 236 شخصا أصيبوا، بينهم 173 شخصا في إسطنبول، وتلقى 15 شخصا العلاج في المستشفى، في حين أصيب البعض جرّاء القفز فزعا من المباني”.

وكانت “شهدت تركيا في فبراير 2023، أعنف زلزال في تاريخها الحديث، إذ كانت قوته 7.8 درجة، ما تسبب في دمار واسع وأودى بحياة أكثر من 55 ألفا، وإصابة أكثر من 107 آلاف في جنوب البلاد وشمال سوريا”.