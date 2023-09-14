هزة أرضية ارتدادية جديدة تضرب المغرب

ضربت هزة أرضية ارتدادية جديدة المغرب، اليوم الخميس، بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، مع مرور أسبوع على الزلزال المدمر الذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص.

وكانت هزات أرضية ارتدادية أخرى قد وقعت في وقت سابق من اليوم، لكنها كانت أقل قوة.

ووفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” فقد دعا المعهد الوطني للجيوفيزياء إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر بالمناطق المنكوبة، إذ قد تخلف هذه الهزات مزيداً من الأضرار.

ومنذ وقوع الزلزال المدمر في إقليم الحوز بمنقطة مراكش، وسط المغرب، ليل الجمعة ويوم السبت، تكررت الهزات الأرضية.

وفي سياق متصل بتداعيات الزلزال، نفت وزارة التجهيز والماء المغربية تضرر بعض السدود بإقليم الحوز، لا سيما سدود لالا تاكركوست، يعقوب المنصور، وأبو العباس السبتي.

وأكدت الوزارة في بيان لها: أن السدود المذكورة في حالة جيدة وتضطلع بوظائفها بشكل عادي.