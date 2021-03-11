هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب في مصر

محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، سجلت اليوم الخميس هزة أرضية على بعد 48 كم شمال غرب مدينة أبو سمبل الواقعة جنوب البلاد. وفق صحيفة اليوم السابع المصرية.

وحسب بيان صادر عن المعهد فقد “بلغت قوة الهزة 3.2 درجة على مقياس ريختر وبعمق 10 كم، وحدثت في الساعة 4:12 صباحا بالتوقيت المحلي، ولم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بالهزة”.

كما تم تسجيل تابع لهذه الهزة بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر حدثت في تمام الساعة 6.20 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل في مصر من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي للبلاد كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.