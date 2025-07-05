هزة أرضية بقوة 4.1 تضرب إسطنبول.. وخبراء يحذرون من زلزال محتمل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم السبت، عن وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت مدينة إسطنبول، دون أن تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية تُذكر.

ووفقًا لما نشرته صحيفة Türkiye التركية، فإن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

من جهته، وصف الخبير الزلزالي سليمان بامبال، في تصريحات لشبكة “سي إن إن تورك”، الهزة بأنها “ارتدادية وطبيعية”، مشيرًا إلى احتمال استمرار الهزات الصغيرة خلال الفترة المقبلة، ومُحذرًا في الوقت ذاته من احتمال وقوع زلزال قوي بقوة 7 درجات نتيجة لوجود صدع نشط في منطقة مرمرة.

وقال بامبال: “يوجد صدع متصل على بعد 45 كيلومترًا من مركز الزلزال، وفي حال تشكله الكامل، قد يُحدث زلزالًا كبيرًا”، مشيرًا إلى أن الزلازل المدمّرة في إسطنبول تحدث كل 250 عامًا تقريبًا، وهي فترة قد تكون وصلت إلى نهايتها.

وفي سياق متصل، قال أستاذ بمعهد الفلك المصري إن العالم يمر حاليًا بـ”فترة نشاط زلزالي طبيعية”، داعيًا إلى التعامل مع الهزات الأرضية الأخيرة كظواهر جيولوجية متوقعة، لكنها تتطلب استعدادات حذرة، خاصة في المناطق النشطة زلزاليًا مثل تركيا.

وتقع إسطنبول على خط صدع شمال الأناضول النشط زلزاليًا، والذي يعتبر من أكثر المناطق عرضة للزلازل في العالم.