هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب وسط البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 11:55 صباحًا بالتوقيت المحلي لليبيا.

وأوضح المركز أن مركز الهزة وقع في وسط البحر الأبيض المتوسط عند الإحداثيات: 34°25’12.0″ شمالاً، 16°21’07.2″ شرقاً، وعلى عمق يقدّر بـ10 كيلومترات تحت سطح البحر. وتبعد المنطقة التي وقعت فيها الهزة حوالي 340 كيلومترًا شمال العاصمة طرابلس.

وبحسب ما سجلته محطات الرصد العالمية، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية داخل الأراضي الليبية، نظرًا لبُعد مركز الزلزال عن الساحل. وأكد المركز أنه يواصل مراقبة النشاط الزلزالي بالتنسيق مع الهيئات الدولية المختصة.

واختتم المركز بيانه بالدعاء أن يحفظ الله البلاد ويجنبها الكوارث الطبيعية.