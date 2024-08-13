هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب وسط سوريا شعر بها سكان لبنان وفلسطين

ضربت هزة أرضية مدينة حماه وسط سوريا، مساء يوم الاثنين، وذكر موقع “emsc-csem” المتخصص برصد الهزات الأرضية والزلازل أن قوة الهزة هي 5.5 درجات على مقياس ريختر.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن مركز الزلزال قرب مدينة حماة، وأشارت الوكالة إلى أن مركز الهزة يقع على مسافة 23 كيلو متر شرق مدينة حماة.

وقال رئيس المركز الوطني السوري للزلازل رائد أحمد: “هزة أرضية بقوة 5.5 ريختر شرق مدينة حماة الساعة 11:56”.

وأعلن مرصد الزلازل الأردني، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجات على مقياس “ريختر”، وفقا لما نقلته قناة “المملكة”.

وقال المرصد، في بيان، إن زلزالا سُجل الاثنين الساعة 11:55:56 مساء بتوقيت عمان، وكان مركزه حماة شمال سوريا بقوة 5.4 درجات وبعمق 10 كيلومتر.

وفي لبنان، قالت وكالة الأنباء الرسمية إن بعض سكان بيروت والمتن، ومناطق عدة في الشمال وصولا إلى الهرمل شعروا بهزة أرضية خفيفة. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وشعر السكان في أنحاء سوريا بالزلزال، ونزل عدد من سكان مدينة دمشق إلى الشوارع، خوفا من هزات ارتدادية جديدة، وقال أشخاص في المدينة إن الهزة الأرضية أعادت إليهم ذكريات الزلزال المميت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة الآلاف في شمال سوريا وتركيا المجاورة

كما شعر بالهزة سكان العاصمة اللبنانية بيروت والمتن، ومناطق عدة في الشمال وصولا إلى الهرمل، بحسب ما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية.