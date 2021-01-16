هزة أرضية تضرب وهران الجزائرية

أفاد المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية بالجزائر، بأن هزة أرضية بقوة 3,5 درجة على سلم ريختر ضربت صباح السبت على الساعة 11 و42 د منطقة وهران دون أن تخلف خسائر.

وأوضحت الهيئة المسؤولة عن رصد الزلازل في الجزائر أن مركز الهزة الأرضية اليوم يقع على بعد 10 كلم شمال مدينة وهران الساحلية على الحدود الغربية للبلاد.

وتكثر الهزات الأرضية وارتداداتها في شمال الجزائر، بشكل خاص، حيث يتكرر حدوثها عدة مرات سنويا بدرجات متفاوتة، وكان من بينها زلزال يوم 30 ديسمبر الماضي، بحسب ما أفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية