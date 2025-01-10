بقوّة «4.2 درجة».. هزّة أرضية قبالة السواحل الليبية

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن محطات الرصد الزلزالي العالمية سجلت هزة أرضية فجر اليوم الجمعة عند الساعة 03:59:19.3 بالتوقيت المحلي لليبيا، بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس الزلازل.

وأضاف المركز، كانت الهزة بعمق 10 كيلومتر، ويقع المركز السطحي للهزة بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة مصراته بحوالي 148 كيلومتر تقريباً ، ويبعد بحوالي 301 كيلومتر شمال شرق مدينة طرابلس.

وتعرف هذه المنطقة بنشاطها الزلزالي الملحوظ ، حيث وجود بعض التصدعات الأرضية النشطة والتي تمتد عبر البحر المتوسط وبمحاذاة للسواحل الغربية لليبيا.

وقد شهدت هذه المنطقة في الماضي العديد من الهزات الخفيفة والمتوسطة نذكر منها الزلزال الذي حدث السنوات الماضية قرب سواحل مدينة مصراتة ، بتاريخ 29/12/2009م والذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس الزلازل.