هزة أرضية قرب طرابلس والمركز الليبي يطمئن المواطنين

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بُعد، أن محطات الرصد الزلزالي العالمية سجلت اليوم السبت، الموافق 10 مايو 2025م، هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر، وذلك في تمام الساعة 7:35 مساء بالتوقيت المحلي لليبيا.

وأفاد المركز، بأن مركز الهزة وقع في منطقة البحر المتوسط، على عمق 73 كيلومترًا، وعلى بُعد نحو 125 كيلومترًا شمال العاصمة طرابلس، وقد شعر بها بعض سكان المناطق القريبة من السواحل الغربية للبلاد.

وأكد المركز أن الهزة لم تسفر عن أي أضرار تُذكر، نظرًا لبُعد مركزها عن المناطق السكنية.

هذا وتُعد من المناطق ذات النشاط الزلزالي المنخفض، إلا أنها تسجل أحيانًا هزات خفيفة إلى متوسطة، خاصة قرب السواحل الغربية والشمالية بسبب قربها من فوالق نشطة في البحر المتوسط، وتتابع الجهات المختصة مثل المركز الليبي للاستشعار عن بعد هذه الهزات بدقة لضمان السلامة العامة.