هشام طابله لـ«النائب العام»: أنا إنسان عصامي حققت نجاحات في قطاعات عدة بـ«عرق جبيني»

قال رجل الأعمال الليبي رئيس مجلس إدارة مجموعة “إتش تي” للتنمية والاستثمار هشام محمد طابله، إنه إنسان عصامي حقق نجاحات في قطاعات عدة بنفسه وجهده و”عرق جبينه”.

جاء ذلك في كلمة مرئية له، مخاطباً النائب العام المستشار الصديق الصور، رداً على تعميم نقابة محرري العقود طرابلس لوحدة غسيل الأموال وغرفة التجارة والصناعة والسجل التجاري، حيث أدرجه اسم ضمن قائمة لمعرفة كل ما لديه.

وأعرب طابله عن استغرابه وتفاجئه من إدراج اسمه في التعميم، موضحاً أن تاريخه التجاري معروف منذ التسعينيات وموجود وليس هناك شيئ يخشى منه، مؤكداً أنه لم يقم بأي تجاوزات بعد ثورة 17 فبراير عام 2011م.

وأكد طابله استعداده للتعاون التام مع النائب العام والذهاب إليه والمثول أمامه في أي وقت يطلبه، والكشف عن جميع نشاطاته التجارية، مشيراً إلى أن جميع مشاريعه معروفة وموضحة بلافتات، مضيفاً أن التشهير كان يفترض أن يكون لشخص هارب من العدالة.

وأضاف طابله بأنه حقق نجاحاته بنفسه ولم يقم بأخذ أي اعتمادات مستندية من الدولة، مؤكداً عدم وجود أي اعتماد له، وطالب بالكشف عن من كسب قبل ثورة 17 فبراير 2011 وبعدها.

وأشار طابه إلى أنه سيقوم بالرد بما يكفله له القانون ولن يسكت عن حقه، وسيقدم شكوى رسمية للنائب العام بتهمة التشهير.

كما أكد طابله بأنه لن يخرج من ليبيا ومتواجد بها، لافتاً إلى أنه رجع مسرعاً من منفذ رأس إجدير بعد إدراجه اسمه في القائمة، حيث كان هناك لمتابعة تنفيذ عمل خيري في المنفذ.

هذا ولاقا مقطع الفيديو لكلمة هشام طابله تفاعلاً كبيراً على موقع فيسبوك، حيث أجمع جميع المتفاعلون على نزاهة طابله ومناصرته وأكدوا على أنه شخص محترم ونظيف اليد وذو سمعة طيبة.

يُشار إلى أن مجموعة “إتش تي” للتنمية والاستثمار تعد من أحد أكبر المجموعات الاستثمارية في ليبيا وهي رائدة في عدة مجالات منها العقاري والسياحي والفندقي.