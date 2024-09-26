هفوات بايدن تتوالى.. نسي أنه في نيويورك! (فيديو)

يستمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ارتكاب الأخطاء والهفوات، خلال أحاديثه بالندوات والمؤتمرات الصحفية، والخطابات، وفي أحدث زلات الرئيس “بايدن”، نسي أنه يتحدث من نيويورك، ليرحب بقادة العالم في واشنطن، وذلك خلال كلمته في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، من فندق “إنتركونتيننتال نيويورك باركلي” في مانهاتن: “شكرا، شكرا، شكرا، أهلا بكم في واشنطن”.

يذكر أن “بايدن” هو الرئيس الأمريكي الأكبر سنا على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وتوالت هفواته مؤخرا بشكل كبير، لتشمل حتى نائبته كامالا هاريس التي قدمها في يوليو الفائت على أنها منافسه الجمهوري دونالد ترامب، كما قدم في نفس اليوم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

BIDEN (in New York): "Welcome to Washington!"



This is the decline Kamala covered up. pic.twitter.com/G4gFctzY52 — RNC Research (@RNCResearch) September 25, 2024