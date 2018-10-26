هكذا يُحارب «المجلس الدولي لكرة القدم» إضاعة الوقت

ذكرت صحيفة “تايمز”، الجمعة، أن مشرعي اللعبة يسعون لمكافحة أساليب إضاعة الوقت بطريقة غير مسبوقة، في خطوة ثورية قد تغير الكثير من بديهيات كرة القدم الشائعة.



ووفقاُ للصحيفة البريطانية، يدرس المشرعون حظر إجراء تغييرات خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ضمن إجراءات أخرى ترمي إلى زيادة وقت اللعب الفعلي أثناء المباريات.

ولاحظ المجلس الدولي لكرة القدم، الذي يسن قوانين اللعبة، أنه في ربع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يتم إجراء التغييرات بعد الدقيقة 90.

وسيناقش المجلس الدولي لكرة القدم المقترحات الجديدة الشهر المقبل، استعدادا لاجتماعه السنوي في مارس.

وأبلغ عضو في المجلس الدولي للعبة صحيفة “تايمز”:

“أحد أولوياتنا البحث عن طرق لمكافحة إضاعة الوقت والإسراع من وتيرة المباريات، وزيادة وقت اللعب”.

وأضاف:

“وضع لائحة تقول إن لا تغييرات ستتم خلال الوقت المحتسب بدل الضائع أمر مثير للاهتمام. الحكام يضيفون 30 ثانية لكل تغيير لكنها تستهلك في الواقع وقتا أطول بكثير”.

وتابع:

“لكن سيكون هناك حاجة لإجراء اختبارات لاكتشاف أي نتائج غير متوقعة”.

وتأتي هذه المناقشات بعدما أظهرت إحصاءات تراجعا يثير القلق في وقت اللعب في كل مباراة.

ويبلغ متوسط وقت اللعب الفعلي في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 55 دقيقة وتسع ثوان، بينما كان وقت اللعب في مباراة كارديف سيتي ضد بيرنلي 42 دقيقة فقط.