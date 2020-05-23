هلال العيد.. جدل بين الأوقاف والإفتاء

ندد عدد من النشطاء والإعلاميين والسياسيين يُنددون بتدخل هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحكومة الوفاق في اختصاصات دار الإفتاء الليبية بشأن رصد وثبوت رؤية هلال عيد الفطر المُبارك.

جاء ذلك بعد أن استنكر مدير إدارة الفتوى والبحوث ورئيس لجنة رصد الأهلة بدار الإفتاء الليبية، في كلمة له، ما قال إنه تلاعب وتعدي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على ما هو اختصاص أصيل لدار الإفتاء.

مدير إدارة الفتوى والبحوث ورئيس لجنة رصد الأهلة، في كلمة بخصوص تعدي الرئاسي على ما هو اختصاص أصيل لدار الإفتاء. Gepostet von ‎دار الإفتاء الليبية‎ am Freitag, 22. Mai 2020

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، بأنه ثبت لدى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، تعذر رؤية هلال شهر شوّال لسنة 1441 هجرية، وعدم ورود أي شهادات ثبوتية بالخصوص.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن يوم السبت هو المتمم لشهر رمضان وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبه تساءل الإعلامي الليبي نبيل السوكني في منشور عبر حسابه بقوله: “استغراب فقهي من هو مفتي الأوقاف؟ حكومة الوفاق تستند على هيئة الأوقاف بأن السبت متمم لشهر رمضان”.

استغراب فقهي من هو مفتى الأوقاف حكومة الوفاق تستند على هيئة الأوقاف بأن السبت متمم لشهر رمضان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Gepostet von ‎نبيل السوكنى‎ am Freitag, 22. Mai 2020

من جهته قال الناشط والناطق باسم لواء الصمود التابع لعملية بركان الغضب حميدة الجرو: “بالنسبة لي مع إعلان دار الإفتاء بخصوص الأحد أول أيام العيد ما لم يأتي تغيير من دار الإفتاء”.

بالنسبة لي مع اعلان دار الإفتاء بخصوص الأحد اول أيام العيد مالم يأتي تغيير من دار الإفتاء … Gepostet von Ehmaida Aljeru am Freitag, 22. Mai 2020

وقال القيادي في عملية بركان الغضب الملازم سعيد خليفة: “بالنسبة لي لا أعترف إلإ بدار الإفتاء الليبية وعلى رأسها فضلية الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني وشيوخنا الأفاضل بدار الإفتاء.. غير هكي لعب صغار”.

بالنسبة لي لاأعترف الإ بدار الإفتاء الليبيةوعلى رأسها فضلية الشيخ الدكتور الصادق أبن عبدالرحمن الغرياني و شيوخنا الأفاضل بدار الإفتاء. غيرهكي لعب صغار Gepostet von ‎الملازم سعيد خليفة‎ am Freitag, 22. Mai 2020

يأتي ذلك في حين، جمد المجلس الأعلى للقضاء شهادة مواطنين من مدينة سمنو الواقعة شمال شرق مدينة سبها بشأن رؤية هلال العيد، واعتبر السبت المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر.