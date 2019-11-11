هل أبرمت تركيا اتفاقاً مع تونس لاستغلال مطار النفيضة الدولي؟

أشعلت تصريحات الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، حول صفقة إبرام السلطات صفقة مشبوهة مع الشركة التركية المشغلة لمطار النفيضة الدولي، جدلاً حول الارتهان لأنقرة.

حيث يواجه التقارب الاقتصادي بين تونس وأنقرة معارضة كبيرة من قبل شريحة واسعة من الأوساط الاقتصادية والشعبية التونسية نظراً إلى التركة الثقيلة، التي خلفتها حكومة الترويكا حين فتحت الباب على مصراعيه أمام الشراكات التركية.

هذا ويتداول ناشطون على الشبكات الاجتماعية منذ السبت الماضي، مقطع فيديو يظهر فيه الطبوبي خلال حوار مع صحيفي قال فيه:

“تم إبرام اتفاق لتمكين الجانب التركي من تخفيض نحو 65 بالمئة في امتياز استغلال مطار النفيضة الحمامات الدولي من خلال جدولة ديونه”.

كما اعتبر الطبوبي أن هذه المسألة خطيرة للغاية، وطالب بفتح تحقيق في هذا الملف للكشف عن ملابسات هذا الاتفاق، وتتبع كل من اتخذ القرار بشكل أحادي دون القيام باستشارة واسعة مع نواب الشعب.

يُشار إلى أن 26 شركة تركية من أصل 3455 شركة أجنبية تنشط في تونس، ويبلغ حجم أعمالها 138 مليون دولار، وتوفر قرابة 2.5 ألف فرصة عمل.