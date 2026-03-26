هل احتكار السلع حرام؟.. قراءة فقهية في ضوء الواقع الليبي

تشهد الأسواق الليبية خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب في توفر بعض السلع الأساسية، بالتزامن مع موجات ارتفاع ملحوظة في الأسعار، ما أثار تساؤلات لدى المواطنين حول أسباب هذا الارتفاع وحدود الممارسات التجارية المرتبطة به، خصوصًا ما يتعلق بتخزين السلع وإعادة طرحها في أوقات لاحقة بأسعار أعلى.

وفي ظل هذا الواقع، يعود إلى الواجهة سؤال جوهري: هل يُعدّ تخزين السلع بغرض البيع لاحقًا نشاطًا تجاريًا مشروعًا، أم أنه يدخل في نطاق الاحتكار المحرّم شرعًا؟

ما المقصود بالاحتكار في الفقه الإسلامي؟

يعرّف الفقهاء الاحتكار بأنه حبس السلع عن التداول بقصد انتظار ارتفاع أسعارها، لا سيما إذا كانت من السلع التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، ويستند العلماء في ذلك إلى الحديث النبوي الشريف: «لا يحتكر إلا خاطئ» (رواه مسلم).

ويؤكد الإمام النووي، في شرحه لهذا الحديث، أن الاحتكار المحرّم هو ما كان فيه إضرار بعامة الناس، وهو ما يجعل الحكم مرتبطًا بوجود الضرر من عدمه.

موقف المذاهب الأربعة من الاحتكار

تتفق المذاهب الفقهية الأربعة على تحريم الاحتكار إذا ترتب عليه ضرر عام، مع اختلافات في بعض التفاصيل:

– الحنفية: يربطون الاحتكار المحرّم بالأقوات (كالطعام)، خاصة في أوقات الحاجة والغلاء، كما يذكر الإمام الكاساني في بدائع الصنائع.

– المالكية: يوسّعون دائرة التحريم لتشمل كل ما يحتاجه الناس إذا أدى احتكاره إلى ضرر، وهو ما أشار إليه ابن رشد في بداية المجتهد.

– الشافعية: يركّزون غالبًا على احتكار الطعام في أوقات الأزمات، كما ورد في الأم للإمام الشافعي.

– الحنابلة: يرون أن العبرة بالضرر، لا بنوع السلعة فقط، كما يوضح ابن قدامة في المغني.

متى تكون التجارة مشروعة؟

لا يمنع الإسلام التجارة أو تحقيق الربح، بل يشجّع عليهما ضمن ضوابط واضحة. فشراء السلع وتخزينها بقصد بيعها لاحقًا يظل عملًا مشروعًا، ما لم يتحول إلى وسيلة للإضرار بالسوق أو استغلال حاجة الناس.

ويؤكد الفقهاء أن الحكم يدور مع علته: فإذا ترتب على الفعل ضرر عام حُرّم، وإذا انتفى الضرر بقي في دائرة الجواز.

انعكاسات على الواقع الليبي

في السياق الليبي، يرى متابعون أن بعض الممارسات في السوق – مثل تخزين السلع الأساسية وطرحها في أوقات الندرة – تسهم في زيادة الأسعار وإثقال كاهل المواطنين، خاصة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن تذبذب الإمدادات وغياب الاستقرار الاقتصادي يفتحان المجال أمام ممارسات تجارية قد تقترب من مفهوم الاحتكار، ما يجعل الحاجة ملحّة إلى تعزيز الرقابة وتوعية التجار والمستهلكين على حد سواء.

في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الليبية، لا تبدو مسألة ضبط الممارسات التجارية مجرد نقاش فقهي نظري، بل قضية تمسّ الاستقرار المعيشي بشكل مباشر. وبينما يقرّ الإسلام بحق التاجر في السعي إلى الربح، فإنه يضع حدًا واضحًا عند نقطة الإضرار بالناس أو استغلال حاجاتهم.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تحقيق التوازن بين حرية السوق والمسؤولية الأخلاقية، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لضمان عدالة الأسعار وحماية المستهلك.