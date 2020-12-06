هل الخبز الأسمر أقل ضرراً لمرضى السكري من الخبز الأبيض؟

يسعى الأشخاص المصابون بمرض السكري إلى إيجاد النظام الغذائي المناسب لهم الذي يساعدهم في السيطرة على مستوى السكر في الدم، تجنّباً للأعراض والمضاعفات التي يمكن أن يتسبب بها السكري، والتي من الممكن أن تكون شديدة الخطورة على صحة الجسم.

وبالرغم من أن الخبز هو من الأنواع الغذائية التي تؤدي إلى ارتفاع معدل السكر في الدم، إلا أن الإستغناء عنه نهائياً ليس بالأمر السهل، لذلك على مريض السكري أن يختار نوع الخبز الأقل تأثيراً على معدل السكر في الدم لديه، وفي ما يلي نطّلع على تأثيرات أنواع الخبز المختلفة على مرضى السكري نستنتج أي نوع هو الأفضل والأقل ضرراً لهم.

أكد خبير التغذية البريطاني مايكل موسلي أن استبدال الخبز الأبيض بالأسود وخاصة لمرضى السكري من النوع 2، يمكنه أن يرفع من مستويات السكر في الدم.

ونقلت “اكسبرس” البريطانية عن الخبير قوله: “بالنسبة للخبز الأسود في المتاجر، يمكن صنعه أبيضا، وإعادة طلائه بلون مختلف، حيث يحتوي هذا النوع على إضافات ونكهات تؤثر على مستويات السكر في الدم أكثر من تناول رغيف أبيض عادي”.

وأضاف: “من الأصح لمرضى السكري تناول البقوليات والحبوب الكاملة، كالبرغل والشعير والأرز البني والحنطة السوداء، فهذه المنتجات، تحتوي على كربوهيدرات معقدة يتم امتصاصها ببطء في مجرى الدم ولا يمكنها إثارة قفزات في مستويات السكر، وفي الوقت ذاته، تحتوي على الألياف اللازمة للحفاظ على البكتيريا المعوية”.

من جهتها، حددت الطبيبة إليزابيث سالادا طريقة لتحديد مرض السكري من النوع 2، بناء على العلامات الخارجية، إذ أشارت إلى أن “الأظافر الصفراء والآفات الفطرية في صفيحة الظفر، مثل فطار الأظافر”، قد تشير إلى المرض وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.