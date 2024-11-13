هل بات العالم على أعتاب ظواهر مناخية مدمّرة؟

“تتجه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، لتسجيل مستوى قياسي مرتفع هذا العام، لينحرف العالم أكثر عن مساره الهادف لتجنب المزيد من الظواهر المناخية المتطرفة المدمرة”، وفق ما أكد علماء المناخ.

وبحسب تقرير ميزانية الكربون العالمية، الذي نشر خلال قمة المناخ “كوب 29” في أذربيجان، فإن “انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ستصل إلى 41.6 مليار طن في عام 2024، ارتفاعا من 40.6 مليار طن في العام الماضي”.

وذكر التقرير أن “هذه الانبعاثات ستبلغ 37.4 مليار طن في عام 2024، بزيادة 0.8 بالمئة عن عام 2023، أما الجزء المتبقي فناتج عن استخدام الأراضي، وهو فئة تشمل إزالة الغابات وحرائق الغابات”.

وبحسب وكالة رويترز، قال بيير فريدلينجستين المؤلف الرئيسي للدراسة، وهو عالم مناخ بجامعة إكستر، إنه “بدون خفض فوري وحاد للانبعاثات على مستوى العالم “فسوف نبلغ مباشرة حد 1.5 درجة مئوية، وسنجتازه ونستمر في ذلك”،.

وقال الباحثون إن “بيانات الانبعاثات لهذا العام أظهرت أدلة على قيام بعض البلدان بالتوسع سريعا في استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية”.

وبحسب التقرير، “من المتوقع أن تنخفض انبعاثات الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط والغاز في العالم، بنسبة 0.6 بالمئة هذا العام في حين ستنخفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي 3.8 بالمئة، فيما تتجه انبعاثات الهند للارتفاع 4.6 بالمئة هذا العام مدفوعة بالطلب المتزايد على الطاقة بسبب النمو الاقتصادي، بينما ستسجل انبعاثات الصين، أكبر مصدر للانبعاثات وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم اليوم، ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.2 بالمئة”.

ووفق التقرير، “من المتوقع أيضًا أن ترتفع الانبعاثات من الطيران والشحن الدوليين 7.8 بالمئة هذا العام مع استمرار تعافي السفر الجوي من انخفاض الطلب خلال جائحة كوفيد-19”.

يذكر أن تقرير ميزانية الكربون العالمية، الذي نشر خلال قمة المناخ كوب29 في أذربيجان، أشرفت عليه جامعة إكستر البريطانية بمشاركة ما يزيد عن 80 مؤسسة.

هذا “ووافقت البلدان بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 على محاولة الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية لتجنب أسوأ ثار تغير المناخ، ويتطلب هذا خفضًا حادًا للانبعاثات كل عام من الآن وحتى عام 2030، وما بعده، وبدلاً من تحقيق ذلك، ارتفعت انبعاثات الوقود الأحفوري على مدى العقد الماضي فيما هبطت انبعاثات استخدام الأراضي خلال هذه الفترة، إلا أن الجفاف الشديد في منطقة الأمازون هذا العام تسبب في اندلاع حرائق الغابات لتزيد انبعاثات استخدام الأراضي السنوية 13.5 بالمئة إلى 4.2 مليار طن”.