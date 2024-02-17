هل باع «أبو يوسف» فستان الذهب الذي عرضه في عيد الحب!

تحول فستان ذهب معروض في أحد الأسواق التاريخية في الكويت إلى “ترند” على منصات التواصل الاجتماعي في الكويت والوطن العربي، تزامنا مع الاحتفال بمناسبة عيد الحب الذي صادف الأربعاء الماضي.

وعرض صائغ كويتي، فستانًا مصنوعًا من الذهب الخالص، يبلغ سعره 155 ألف دولار.

ويقول أبو يوسف في ترويجه للفستان عبر نشره مقطع فيديو على “إنستغرام”، إنه مصنوع من ذهب عيار 21، وتبلغ قيمته 48 ألف دينار كويتي.

وحث أبو يوسف، العشاق على شرائه، قائلا: إنه مناسب للأم والأخت والبنت بجانب الخطيبة والزوجة.

ويعد سوق المباركية التاريخي للذهب الذي عرض فيه الفستان في العاصمة الكويتية، سوقا نشطا، يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن في الاستثمار والاقتصاد على شكل هدايا.

واللافت أن الفستان الغريب، عرض لأول مرة عام 2021، لكن لم يجد مشتريًا له بسبب ثمنه الباهظ، وغرابته، فهل وجد أبو يوسف زبونا للفستان ونجحت محاولاته في الترويج له لبيعه…!؟