هل بدأت القوات الأوكرانية بخسارة الحرب..  صحيفة أمريكية: الوضع حرج ويائس!

كشفت صحيفة “بلومبرغ” الأمريكية، “أن الوضع في أوكرانيا وصل إلى لحظة حرجة”، قائلة: إن “العمليات العسكرية في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حاسمة ويائسة”.

ووفق ما نقلت وكالة سبوتنيك عن الصحيفة، فإن “الأشهر المقبلة ستكون قاتمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، وتسارع الولايات المتحدة الأمريكية إلى توفير ذخائر المدفعية، لكن القوات الروسية ستظل تتفوق على القوات المسلحة الأوكرانية، كما أن أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها أوكرانيا غير متوفرة”.

وأشارت “إلى أن أوكرانيا تواجه أيضًا نقصًا في القوى العسكرية العاملة لأنها كانت بطيئة في تجنيد قوات جديدة، ما يعني أن الأمر سيستغرق أشهرًا قبل أن تقوم بتعبئة وتدريب الأفراد الذين تحتاجهم”.

وأكدت الصحيفة أن “أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي قبل نهاية هذا العام، وكلما خسرت أوكرانيا المزيد من الأراضي، أصبح من الصعب إنهاء القتال بشروط مقبولة”.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد “ضرورة الحفاظ على وتيرة الهجوم ودعم مجموعات القوات المقاتلة وزيادة حجم ونوعية الأسلحة الموردة لها في منطقة العملية العسكرية”.