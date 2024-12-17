هل تشتعل جبهة جديدة في سوريا؟ واشنطن تحذر من عملية تركية

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، عن رصد تحركات عسكرية تركية مكثفة قرب مدينة كوباني السورية، مما يشير إلى احتمال شن عملية عسكرية في المناطق الكردية، وتضمنت هذه التحركات حشداً كبيراً للمدفعية والقوات التركية، الأمر الذي أثار قلق المسؤولين الأمريكيين.

الوساطة الأمريكية وتعثر المفاوضات

أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) فشل جهود الوساطة الأمريكية الرامية إلى تحقيق هدنة دائمة في منبج وكوباني. وأرجع البيان السبب إلى “المراوغة التركية” في قبول النقاط الأساسية للوساطة، خاصة فيما يتعلق بنقل مقاتلي مجلس منبج العسكري والمدنيين إلى مناطق آمنة في شمال وشرق سوريا.

الموقف السوري والوضع الكردي

من جانبه، أكد عبيدة أرناؤوط، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا، أن الأكراد جزء لا يتجزأ من النسيج السوري، مشدداً على أن الحكومة المؤقتة لن تسمح بوجود أي منطقة خارج سيطرتها. وأضاف أن التنوع في النسيج الاجتماعي السوري يمثل مصدر قوة للبلاد.

التوترات المتصاعدة والمخاوف الدولية

وفقاً لرامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المؤشرات تدل على استعدادات تركية وفصائل موالية لها لشن هجوم على كوباني. ويأتي هذا في ظل تعقيدات العلاقة بين واشنطن وأنقرة، حيث تعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور، بينما تعدها الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً في مكافحة تنظيم داعش.

يذكر أن المنطقة شهدت تطورات ميدانية مهمة مؤخراً، أبرزها سيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا على مدينة منبج الاستراتيجية بعد معارك عنيفة، مما يعكس تصاعد حدة التوتر في المنطقة.