هل تشحن هاتفك بشكل خاطئ؟ إليك عادات تُدمِّر بطاريتك

يقع الكثيرون في فخّ شحن هواتفهم بطرق خاطئة، ممّا يُعرّض بطارياتها للتلف ويُقلّص من عمرها الافتراضي.

إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنّبها:

ترك الهاتف في الشحن لفترات طويلة: يُحذّر الخبراء من ترك الهاتف يشحن لأكثر من اللازم، لما لذلك من تأثير سلبي على أداء البطارية وسعتها وعمرها، ويُنصح بشحن الهاتف حتى 100% فقط، ثمّ فصل الشاحن.

شحن الهاتف في بيئة حارّة: يُشكّل شحن الهاتف في الطقس الحار أو تحت أشعة الشمس المباشرة خطرًا على سلامتك وسلامة هاتفك، حيث قد يؤدّي ارتفاع حرارة الهاتف إلى نشوب حريق.

استخدام كابلات ومقابس رخيصة: يُنصح بشراء شواحن وكابلات ومقابس أصلية أو عالية الجودة، لأنّ الرخيصة منها قد تُسبّب بطء الشحن وارتفاع حرارة الهاتف، ممّا قد يُؤدّي إلى تلفه على المدى الطويل.

استخدام الهاتف أثناء الشحن: تجنّب بثّ الفيديوهات أو تشغيل الألعاب أثناء شحن الهاتف، لأنّ ذلك يُسبّب ضغطًا إضافيًا على البطارية ويُؤدّي إلى تلفها بمرور الوقت.