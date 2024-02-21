هل تعرف أعنف نجم في الكون؟

حدد علماء الفلك خصائص أعنف نجم في الكون، وهو عبارة عن جسم لامع، فيه ثقب أسود أكبر بـ 17 مليار مرة من شمسنا، وينمو بسرعة كبيرة، لدرجة أنه يمكنه أن يبتلع ما يعادل 370 شمسا سنويا، أي ما يعادل شمسا واحدة يوميا تقريبا.

وتم رصد هذا الجسم لأول خلال مسح للسماء عام 1980، فقد كان يعتقد أنه نجم، وفي العام الماضي تم تحديده على أنه “نجم زائف”.

وحطمت إضاءة هذا النجم الزائف الذي يسمى “الكوازار”، “الرقم القياسي” في اللمعان، حيث بلغت درجة إضاءته 500 تريليون مرة أكثر سطوعا من شمسنا، بحسب ما أفاد فريق العلماء، في مجلة Nature Astronomy.

ووصفه كريستيان وولف، من الجامعة الوطنية الأسترالية: “هذا الكوازار بأنه أعنف مكان نعرفه في الكون”.

ويقع الكوازار على بعد 12 مليار سنة ضوئية منا، وهو موجود منذ الأيام الأولى لنشوء الكون.