هل تفرض إيران رسوماً في «مضيق هرمز».. ترامب: لا تخصيب في إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تقوم بتخصيب اليورانيوم، وأن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع طهران لإزالة كل المخزون النووي المدفون في أعماق الأرض.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: “لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم، وستقوم الولايات المتحدة بالتعاون مع إيران باستخراج وإزالة كل ‘الغبار’ النووي المدفون في أعماق الأرض”.

وأكد أن المواقع النووية الإيرانية كانت تحت مراقبة دقيقة للغاية عبر الأقمار الصناعية، وأن الولايات المتحدة ستواصل المفاوضات حول تخفيف الرسوم والعقوبات مع إيران.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على العديد من النقاط الـ15 من اتفاق السلام مع إيران، وأن أي دولة تزود إيران بالأسلحة ستخضع فورًا لرسوم جمركية بنسبة 50% على جميع السلع المباعة للولايات المتحدة دون استثناء.

وأوضح ترامب أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلًا، وأن إيران ستبدأ مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 10 أبريل في باكستان، بدعم من إسرائيل.

في السياق، استبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن يوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بنود المقترح الإيراني الذي يعتبر مذلًا للولايات المتحدة، مرجحًا أن تكون إسرائيل هي الطرف الذي قد ينقض الهدنة الحالية.

وكتب مدفيديف في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: “تم تعليق النزاع الأمريكي-الإيراني، وكما كان متوقعًا، أعلن كل من الجانبين نصره”.

وتابع: “فمن المنتصر إذًا؟ أولا وقبل كل شيء هو المنطق السليم الذي اهتزت الثقة به بشدة إثر تلويح البيت الأبيض بتدمير الحضارة الإيرانية في يوم واحد”.

وأشار إلى أن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مناقشة خطة النقاط العشر الإيرانية بحد ذاتها تعد نجاحًا لطهران، لكنه استبعد أن توافق واشنطن على الشروط التي تتضمن تعويضات عن الأضرار، واستمرار البرنامج النووي، وسيطرة إيران على مضيق هرمز.

وأضاف مدفيديف أن هذا لا يعني بالضرورة عودة ترامب للقتال، مؤكدًا وجود “خيار وسط” نظرًا لأن الرئيس الأمريكي غير راغب وغير قادر على خوض حرب طويلة الأمد، ولن يحظى بدعم الكونغرس، ما يستوجب الحفاظ على هدنة هشة مع تظاهر الجميع بأن الأمور طبيعية، لأن أي خطوة على هذا الصعيد قد تؤدي إلى مأزق.

وتوقع مدفيديف أن تدخل إسرائيل على الخط، لافتًا إلى أنها “قد تقدم على خطوة حاسمة وتطيح بكل القطع من رقعة الشطرنج، ما يجعل الوضع شديد الغموض”.

واختتم بالإشارة إلى أن “الدول الأوروبية المعادية لروسيا ستضطر للعيش في تقشف طويل، ولن يكون هناك نفط رخيص”.

الإيرادات المتوقعة لإيران من عبور السفن عبر مضيق هرمز

أعلن رئيس قسم المعلومات السياسية في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، حسن عابديني، أن إيران قد تجني نحو 64 مليار دولار سنويًا من الرسوم على عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وأوضح عابديني أن المضيق أصبح تحت إدارة إيران بذكاء، مشيرًا إلى مرور نحو 32 ألف سفينة العام الماضي، وإذا جُمعت مليوني دولار من كل سفينة، سيصل المجموع إلى 64 مليار دولار.

رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بيانًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد السيسي أن هذا التطور الإيجابي يعكس أملًا في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق تنمية لشعوبها.

وشدد على دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مشددًا على ضرورة مراعاة أي اتفاق للشواغل الأمنية المشروعة لهذه الدول.

وأشاد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستماع إلى صوت العقل وتعزيز قيم الإنسانية والسلام، داعيًا كافة الأطراف للانخراط الجاد في مفاوضات السلام.