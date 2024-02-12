هل تنجح الدبلوماسية الفرنسية بالتقارب مع المغرب

أعلن وزير الخارجية الفرنسي “ستيفان سيجورنيه” إنه سيعمل “شخصيا” على تحقيق التقارب بين فرنسا والمغرب بعدما شهدت العلاقات توترا في السنوات الأخيرة.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة “وست فرانس” تعهد سيجورنيه بعمل كل ما بوسعه للتقريب بين فرنسا والمغرب، وذلك بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه” كما أكد سيجورنيه لصحيفة “.

وقال الوزير الفرنسي إنه باشر اتصالاته مع المسؤولين المغاربة منذ تسلمه منصبه كرئيس للديبلوماسية الفرنسية في الثاني عشر من يناير.

هذه التصريحات تأتي بعد إشارات ايجابية من البلدين، من بينها تعيين سفيرة مغربية في فرنسا بعد أشهر من الشغور، إثر توترات بعضها مرتبط بموقف باريس من الصحراء الغربية، والتي هدأها إعلان سفير فرنسا لدى المغرب، عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ورفع جميع القيود المفروضة على التأشيرة للمغاربة، ما أسهم بكسر الجليد.