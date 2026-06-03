هل توقفت «منظومة الدولار».. المركزي يردّ

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء حول توقف مفاجئ في المنظومة الإلكترونية التابعة لمصرف ليبيا المركزي، والمخصصة لحجز مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية (الدولار)، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين حول استمرار الخدمة.

وأفادت مصادر متطابقة أن عدداً من المستخدمين واجهوا صعوبة في الدخول إلى المنصة أو إتمام إجراءات الحجز، وسط شكاوى من تعطل مؤقت في الخوادم، الأمر الذي انعكس على وتيرة استخدام المنظومة خلال فترة قصيرة من الزمن.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع إعلان مصرف ليبيا المركزي قبل أقل من 24 ساعة عن بدء تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية، وضخ مليار دولار نقدًا مخصصًا للأغراض الشخصية، ضمن حزمة إجمالية بلغت 3.5 مليارات دولار لدعم القطاع المصرفي وتنشيط السوق.

وفي المقابل، أوضح مصدر داخل مصرف ليبيا المركزي لقناة “المسار” أن ما حدث لا يتجاوز عطلاً تقنياً طفيفاً تسبب في تأخر دخول بعض المستخدمين إلى المنصة الإلكترونية لفترة وجيزة، قبل أن تتم معالجته سريعاً وعودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي خلال أقل من نصف ساعة.

وأكد المصدر أن المواطنين واصلوا استخدام المنظومة بشكل اعتيادي عبر اختيار شركات الصرافة وتحديد الفروع لاستلام النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن المصارف تواصل تقديم خدماتها حتى الساعة السابعة مساءً وفق تعليمات المصرف المركزي.

وعلى صعيد متصل، كشفت بيانات رسمية أن عدد المواطنين الذين حجزوا الدولار نقداً عبر شركات الصرافة والفروع المعتمدة تجاوز 32 ألف مواطن بقيمة تفوق 64 مليون دولار، فيما تخطى عدد مستخدمي البطاقات المصرفية 43 ألف مواطن بقيمة تتجاوز 85 مليون دولار، ما يعكس حجم الطلب المتزايد على النقد الأجنبي في السوق المحلية.

وفي تعليق اقتصادي، أوضح الخبير ناظم الطياري في منشور له أن المنظومة توقفت لفترة وجيزة نتيجة عطل تقني قبل أن تعود للعمل بشكل طبيعي، مشيراً إلى استمرار عمليات الحجز وتزايد الإقبال على الخدمة، مع التزام المصارف بتمديد ساعات العمل حتى السابعة مساءً وفق تعليمات المحافظ.