هل ستبدا إسرائيل عملية برية في لبنان؟

نقلت صحيفة بلومبيرغ، عن مسؤولين إسرائيليين، أن “الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية محتملة في لبنان“.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن “رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” ووزير الدفاع “يوآف غالانت”، وافقا الأسبوع الماضي على قبول خطوات تشمل إدخال قوات إلى لبنان”.

وأوضحت الصحيفة أن “هناك إجماعا داخل النظام السياسي في إسرائيل على شن اجتياح بري محدود في لبنان”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “استعداد إسرائيل لتحرك بري سيترك مجالا للتفاوض على إخراج مقاتلي “حزب الله” من الحدود باتفاق مكتوب”.

وكانت صحيفة معاريف، نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها “إن قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد، وأكدت أن الجيش مستعد لذلك”.

وقالت المصادر إن “العملية البرية في لبنان ستكون محدودة حال المصادقة عليها”.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة “إيه بي سي” عن مسؤولين أميركيين قولهم “إن إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان”.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أميركي قوله “من المحتمل أن تشن إسرائيل عملية برية محدودة في لبنان مع تحريكها قوات إلى الحدود الشمالية”.

كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ “نتنياهو” أن اغتيال “نصر الله” قد يشعل حربا إقليمية، وطلب منه وقف نيرانه”.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس السبت، استعداده لحرب أوسع، وقال إن “العملية البرية خيار مطروح”، مشيرا إلى أن “حزب الله” لا يزال بإمكانه إطلاق النار على إسرائيل”.

يأتي ذلك، بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله “حسن نصر الله” في غارة إسرائيلية، أسفرت أيضا عن مقتل قيادات بارزة في الحزب وقائد في الحرس الثوري الإيراني.

هذا وقتل 57 شخصاً وأصيب المئات بجروح اليوم، جراء قصف إسرائيلي على المدن والقرى اللبنانية.