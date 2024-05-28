هل سترفع مصر الدعم عن «الخبز والمواد البترولية»؟

علق المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، “حول ما يشاع عن تخفيف الدعم على الخبز والمواد البترولية في الفترة المقبلة”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال “الحمصاني”: “لن يتم رفع الدعم نهائيًا على السلع الأساسية مثل الخبز، ولكن في حال رفع الدعم على بعض القطاعات سيكون جزئيًا وبشكل تدريجي”.

وأضاف: “تكلفة رغيف الخبز 5 قروش الآن، وننتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويًا، ومن الممكن أن نشهد تحريك بعض أنواع الدعم خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على موازنة الدولة”.

وأشار إلى أنه “سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد لدينا منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية قبل اتخاذ أي إجراء”.

وأضاف: “وصلنا إلى ما قبل الأزمات الدولية؛ إلى مرحلة رفع الدعم بالكامل باستثناء بعض السلع، ولكن التوجه هو رفع الدعم بشكل تدريجي”.

وأوضح أن “السبب في رفع الدعم على المواد البترولية وبعض السلع، يأتي لمساعدة الدولة في ترشيد الوقوع والمواد البترولية وتوفير السلع بشكل مناسب للمواطنين، مما يسهم في توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية”.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال في وقت سابق، إن “مصر مضطرة لتحريك أسعار الخبز المدعم، لكنه سيظل مدعوما بصورة كبيرة”.

وقال رئيس الوزراء المصري، إن “أسعار السولار ستظل مدعومة، لكن أسعار المنتجات البترولية الأخرى يجب أن تشهد توازنا بنهاية 2025”.

وأشار مدبولي، إلى أن “الحكومة المصرية ستبدأ الأسبوع المقبل في دفع 25 بالمئة من المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية”.

هذا ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مارس الماضي.