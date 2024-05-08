هل ستقوم تركيا بتصدير الغاز الروسي إلى دول الغرب؟

ذكرت وزارة الطاقة التركية، بأن “أنقرة ترغب في توريد الغاز الطبيعي إلى دول غربية، بما في ذلك من روسيا، عن طريق تسييله في منشآتها”.

ونقلت صحيفة Türkiye، عن مصدر في الوزارة قوله: “نحن نقوم باستخراج الغاز من البحر الأسود، ولدينا خطوط أنابيب لتوريد الغاز من أذربيجان وروسيا وإيران، ونقوم أيضا بشراء الغاز الطبيعي المسال من بلدان مختلفة، نقوم بتخزين الجزء الذي نحتاجه منه في مرافق التخزين لدينا، ويمكننا إرسال بعض هذا الغاز إلى الغرب عبر خطوط الأنابيب”.

وأشار المصدر إلى أنه “بفضل هذا الحق القانوني، ستتمكن تركيا الآن من تسييل بعض الغاز الموجود في مرافق التخزين الخاصة بها، وتحويله إلى غاز طبيعي مسال وتصديره إلى المناطق التي لا توجد بها خطوط أنابيب”.

وأضاف المصدر: “في الوقت الحالي، ليس لدينا مصنع للغاز الطبيعي المسال، وفي السنوات المقبلة، يمكن إنشاء هذه الشركات من خلال الاستثمار العام أو الخاص، وبعد ذلك سنكون قادرين على تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى جميع أنحاء العالم عن طريق السفن”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح في أكتوبر 2022، على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن تنشئ روسيا مركزا للغاز في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.