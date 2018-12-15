هل ستُعفي السلطات المصرية المرضى الليبيين من تأشيرة الدخول؟

كشف رئيس اللجنة المكلفة من وزارة الصحة لتنظيم علاج المرضى الليبيين بمصر أيمن الصيد أنهم خلال زيارة رسمية لمصر بتاريخ 1ديسمبر 2018م تواصلوا فيها مع القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة فوزي تنتوش، وطلبوا مطالبة السلطات المصرية بإعفاء أو تسهيل تأشيرات المرضى الليبيين، والسماح للطائرات الليبية بالنزول في مطار القاهرة.

حيث أضاف الصيد أن اللجنة استطاعت خلال أسبوع من عملها بالقاهرة توحيد الجهود بين كافة الجهات التي تمثل الدولة لضمان توفير أكبر خدمة علاجية للمواطن، موضحاً أن أهم المحاور التي نقشت خلال اجتماعهم مع الملحق الاجتماعي وضع آلية للنازحين لمصر لعلاجهم على نفقة الدولة.

هذا وأشار إلى أن اللجنة بحثت مع الملحق الصحي في الإسكندرية سبل تفعيل الملحقية الصحية، وضرورة التعاون بين الملحقتيين بالقاهرة والإسكندرية من أجل ضمان اعتماد آلية علاج المرضى.

يُذكر أن وكيل وزارة الصحة أعطى تعليماته بوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ.