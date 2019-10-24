هل ستُلغي إيطاليا اتفاقها مع خفر السواحل الليبي بخصوص إعادة المهاجرين؟

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن الحكومة الإيطالية تقوم بتقييم وعقد اجتماعات حكومية لتقييم إمكانية استمرار الاتفاق المبرم مع خفر السواحل الليبي.

حيث قال كونتي في تصريحات صحفية:

“يمكن بموجب الاتفاق بين إيطاليا والقوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، والذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي أيضاً، أن يعترض الليبيون قوارب اللاجئين التي في طريقها إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ويعيدوها إلى ليبيا”.

هذا ودعت مجموعة من المنظمات الإنسانية الحكومة الإيطالية إلى الكف عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا، مشيرةً إلى أن الممرات الإنسانية وطرق الوصول القانونية هي الأدوات الوحيدة لضمان الكرامة والخلاص لأولئك الذين يفرون.