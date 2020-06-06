هل سنرى تواجد لثوار بنغازي في المنطقة الشرقية بعد سرت والجفرة؟

أفاد مصدر عسكري لـ”عين ليببا”، بتجميع ثوار المنطقة الشرقية من جميع وحدات الثوار وتنظيمهم واستيعابهم في كتائب ووحدات جديدة بسلاح حديث وإسناد قياسي.

وأوضح المصدر أن الكتائب والوحدات الجديدة ستكون تبعيتها لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق

وأشار المصدر إلى إنشاء غرفة عمليات خاصة بالشرق تتولى إدارة العمليات العسكرية.

يُشار إلى أن ثوار بنغازي أنشؤوا “مجلس شورى ثوار بنغازي” للتصدي لعملية الكرامة التي أطلقها خليفة حفتر عام 2014.

ويضم المجلس كتائب الثوار التي شاركت في الإطاحة بنظام معمر القذافي إبان ثورة 17 فبراير 2011.

ومنذ بدء عدوان حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل 2019 شاركت وحدات ثوار المنطقة الشرقية المُهجرة قسراً في معارك الدفاع عن العاصمة وشاركت في الخطوط الأمامية لجبهات القتال.