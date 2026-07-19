هل سيتحسن وضع الكهرباء.. البريقة تكشف لـ«عين ليبيا» خطة الإمداد لشهر يوليو

في ظل استمرار التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في ليبيا، تبرز أهمية انتظام إمدادات الوقود باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لضمان استقرار تشغيل محطات التوليد والحفاظ على استمرارية الشبكة العامة. وتعمل الجهات المعنية على تعزيز مخزونات الوقود وتوفير الاحتياجات التشغيلية للمحطات عبر خطط توريد تعتمد على الشحنات المستوردة والإمدادات المحلية.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، في تصريح خاص لشبكة «عين ليبيا»، أن منظومة تزويد محطات توليد الكهرباء بوقود الديزل تعمل بصورة منتظمة، مشيراً إلى استمرار تنفيذ برامج الإمداد وفق الاحتياجات التشغيلية المعتمدة من الشركة العامة للكهرباء وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح المسلاتي أن المعطيات التشغيلية الحالية تؤكد استمرار تدفق الوقود لدعم قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن شركة البريقة تواصل تنفيذ أوامر التوريد والاحتياجات التشغيلية للمحطات وفق الخطة المعتمدة، بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم حدوث اختناقات في تزويد محطات التوليد.

وأشار إلى أن شركة البريقة رفعت مخصصات محطة كهرباء غرب طرابلس من وقود الديزل من 80 مليون لتر إلى 120 مليون لتر خلال شهر يوليو الجاري، وذلك استجابة لأوامر التوريد والاحتياجات التشغيلية الواردة من الشركة العامة للكهرباء، مؤكداً أن الشركة باشرت تنفيذ هذه الزيادة ضمن برنامج الإمداد المعتمد.

وصول نواقل جديدة لدعم مخزون الوقود

وبيّن المسلاتي أن الناقلة (ALLEGRA) وصلت إلى ميناء الزاوية النفطي محملة بـ32,852.157 طنًا متريًا من وقود الديزل، حيث تستكمل حالياً إجراءات المطابقة والجودة والمعايرة تمهيداً لبدء عمليات التفريغ وضخ الشحنة لصالح محطات توليد الكهرباء.

وأضاف أن شحنة الناقلة (ZEFIREA) تواصل عمليات الضخ في ميناء طبرق، بحمولة تبلغ 32,927.867 طنًا متريًا من الديزل، موضحاً أن هذه الكميات خصصت لدعم احتياجات محطات الكهرباء، ومن بينها محطة كهرباء طبرق، إلى جانب تخصيص جزء من الحمولة للمحطات الأرضية.

كما كشف المتحدث باسم شركة البريقة عن استقبال مستودع الزاوية النفطي 4 ملايين لتر من مادة الديزل منفذة من شركة الزاوية لتكرير النفط، حيث جرى توجيهها عبر الشاحنات لتغطية احتياجات عدد من محطات التوليد.

وأوضح أن هذه الإمدادات شملت محطات غرب طرابلس، والزاوية المزدوجة، والرويس، والجبل الغربي، والزهراء، ضمن خطة تهدف إلى دعم تشغيل المحطات وتلبية احتياجاتها من الوقود.

تنسيق مستمر لضمان استقرار الشبكة

وشدد المسلاتي على أن شركة البريقة تعمل وفق منظومة إمداد متكاملة تعتمد على التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان توفير الوقود وفق الاحتياجات التشغيلية المحددة.

وأكد أن الفرق التشغيلية التابعة للشركة تواصل العمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وضمان وصول الوقود إلى محطات الكهرباء في مختلف المناطق.

وأشار إلى أن استمرار تدفق الإمدادات يأتي ضمن الجهود الرامية إلى المحافظة على استقرار الشبكة العامة للكهرباء، وتوفير احتياجات محطات التوليد وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.