هل سيتخلي باريس سان جيرمان عن نيمار ومبابي لتفادي العقوبات؟

فند نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إمكانية التضحية بالبرازيلي نيمار أو الفرنسي كيليان مبابي، لتفادي العقوبة المحتملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

حيث جاء نفي سان جيرمان التخلي عن أحد نجميه في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، وذلك رداً على أخبار لصحيفة ليكيب قالت أن النادي الباريسي يدرس كل البدائل الممكنة لتفادي عقوبة محتملة من الاتحاد الأوروبي، بما فيها بيع نيمار ومبابي، الذي ضمهما مقابل 222 مليون يورو، و180 مليون يورو على الترتيب.

هذا وجاء أيضاً في البيان:

“لدى صحيفة ليكيب نية لخلق مناخ من التوتر بين النادي والجميع، ويتساءل باريس عن مدى صدق الصحيفة، والدوافع الخفية لطاقمها التحريري لنشر تلك الأمور”.

وأضاف البيان: