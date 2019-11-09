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هل سيُرشح «أحمدي نجاد» نفسه للانتخابات البرلمانية في إيران؟

عين ليبيا | آخر تحديث: 9 نوفمبر 2019 - 09:47
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مجلس صيانة الدستور قد يعارض ترشح نجاد. [إنترنت]

طالب نائب في البرلمان الإيراني عن جبهة الصمود من التيار المحافظ الرئيس الإيراني السابق محمود احمدي نجاد بالترشح لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في فبراير المقبل.

حيث قال النائب روح الله حسينيان، أنه وفقاً لاستطلاعات الرأي يتمتع أحمدي نجاد بشعبية واسعة جداً، مضيفاً أنه من الممكن ألا يتم تهيئة الأجواء لمشاركة نجاد.

كما أشار حسينيان، إلى أن مجلس صيانة الدستور قد يعارض ترشحه.

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هذا وكان عبد الرضا داوري مستشار أحمدي نجاد قد قال أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد مشاركة شعبية منخفضة جداً، مضيفاً أن الإيرانيين سئموا التيارين الحاكمين المتمثلين بالمحافظين والإصلاحيين.

وأعرب داوري عن اعتقاده في أن الشعب الإيراني بات يعتبرهما تياراً واحداً لايفكر سوى بمصالحه الشخصية.

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