هل ضُلّلت المخابرات الأجنبية في ليبيا؟!

هذا التدافع الدولي على ليبيا من خلال زيارات وفود رفيعة المستوى وعودة السفارات في طرابلس بشكل متسارع يشير إلى أن استخبارات العالم التي تصول وتجول في ليبيا منذ سنوات توفرت لديها المعلومات الكافية على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا الأمر الذي جعلها تسمح لرعاياها بالعودة إلى ليبيا عبر السفارات والقنصليات.

إني شخصيا برغم وجودي على الأرض ربما لأنه لا تتوفر لدي المعلومات الكافية لازلت أشك في الوضع الأمني وأشعر بأنه هش وضبابي ولذلك أستغرب هذا التدافع الدولي المفاجئ نحونا.

يبدو لي أن في الأمر قولين:

إما إننا كليبيين مغيبين تماما عن ما يجري فوق ارضنا وصرنا غرباء بفعل فاعل!

أو إننا نحن الليبيين وصلنا حدا من الدهاء حتى تمكنا من تضليل مخابرات العالم فأكلت الطعم!

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