هل ضُلّلت المخابرات الأجنبية في ليبيا؟!

عين ليبيا | نُشر الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 19:33 آخر تحديث: 20 أبريل 2021 - 19:35
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مقالات رأي

هل ضُلّلت المخابرات الأجنبية في ليبيا؟!

د. عبيد الرقيق  |  نُشر الثلاثاء، 20 أبريل 2021
مقالات رأي

هل ضُلّلت المخابرات الأجنبية في ليبيا؟!

نُشر الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 19:33
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مقالات رأي
د. عبيد الرقيق

د. عبيد الرقيق

باحث ومحلل سياسي ليبي

هذا التدافع الدولي على ليبيا من خلال زيارات وفود رفيعة المستوى وعودة السفارات في طرابلس بشكل متسارع يشير إلى أن استخبارات العالم التي تصول وتجول في ليبيا منذ سنوات توفرت لديها المعلومات الكافية على عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا الأمر الذي جعلها تسمح لرعاياها بالعودة إلى ليبيا عبر السفارات والقنصليات.

إني شخصيا برغم وجودي على الأرض ربما لأنه لا تتوفر لدي المعلومات الكافية لازلت أشك في الوضع الأمني وأشعر بأنه هش وضبابي ولذلك أستغرب هذا التدافع الدولي المفاجئ نحونا.

يبدو لي أن في الأمر قولين:

  • إما إننا كليبيين مغيبين تماما عن ما يجري فوق ارضنا وصرنا غرباء بفعل فاعل!
    أو إننا نحن الليبيين وصلنا حدا من الدهاء حتى تمكنا من تضليل مخابرات العالم فأكلت الطعم!

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

د. عبيد الرقيق

د. عبيد الرقيق

باحث ومحلل سياسي ليبي

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